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Постпред при ОЗХО назвал угрозу химпровокации Киева реальной
Постпред при ОЗХО назвал угрозу химпровокации Киева реальной - РИА Новости, 21.03.2023
Постпред при ОЗХО назвал угрозу химпровокации Киева реальной
Угроза химической провокации Киева реальна, Запад закрывает на все глаза, заявил во вторник, 21 марта, российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:19
2023-03-21T16:19
2023-03-21T16:19
в мире
киев
нидерланды
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Угроза химической провокации Киева реальна, Запад закрывает на все глаза, заявил во вторник, 21 марта, российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. "(Существует — ред.) вполне реальная угроза того, что украинские националисты решатся на какую-то химическую провокацию, но беда в том, что американцы и их сателлиты на все закрывают глаза. Такое ощущение, что они выдают режиму Зеленского индульгенцию, фактически открытым текстом говорят "делайте, что хотите, ради Бога. Мы вас всегда прикроем и свалим на Россию"", — сказал Шульгин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он отметил, что 10 и 19 февраля 2023 года в район Краматорска "были доставлены шрапнельные боеприпасы, снаряжение с веществами жидкой рецептуры". "Химикаты в ящике с соответствующей маркировкой разгружались под контролем СБУ в сопровождении иностранных специалистов и инструкторов, и потом на американских броневиках были доставлены к месту боевого соприкосновения", — отметил Шульгин.
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в мире, киев, нидерланды, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, служба безопасности украины
В мире, Киев, Нидерланды, Россия, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, Служба безопасности Украины
Постпред при ОЗХО назвал угрозу химпровокации Киева реальной
Постпред при ОЗХО Шульгин: угроза химпровокации Киева реальна, но Запад закрывает глаза