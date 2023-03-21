https://ria.ru/20230321/provokatsiya-1859525897.html

Постпред при ОЗХО назвал угрозу химпровокации Киева реальной

Постпред при ОЗХО назвал угрозу химпровокации Киева реальной - РИА Новости, 21.03.2023

Постпред при ОЗХО назвал угрозу химпровокации Киева реальной

Угроза химической провокации Киева реальна, Запад закрывает на все глаза, заявил во вторник, 21 марта, российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:19

2023-03-21T16:19

2023-03-21T16:19

в мире

киев

нидерланды

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Угроза химической провокации Киева реальна, Запад закрывает на все глаза, заявил во вторник, 21 марта, российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. "(Существует — ред.) вполне реальная угроза того, что украинские националисты решатся на какую-то химическую провокацию, но беда в том, что американцы и их сателлиты на все закрывают глаза. Такое ощущение, что они выдают режиму Зеленского индульгенцию, фактически открытым текстом говорят "делайте, что хотите, ради Бога. Мы вас всегда прикроем и свалим на Россию"", — сказал Шульгин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Он отметил, что 10 и 19 февраля 2023 года в район Краматорска "были доставлены шрапнельные боеприпасы, снаряжение с веществами жидкой рецептуры". "Химикаты в ящике с соответствующей маркировкой разгружались под контролем СБУ в сопровождении иностранных специалистов и инструкторов, и потом на американских броневиках были доставлены к месту боевого соприкосновения", — отметил Шульгин.

https://ria.ru/20230208/dannye-1850677880.html

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в мире, киев, нидерланды, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, служба безопасности украины