https://ria.ru/20230321/protokol-1859615720.html

На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России

На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 21.03.2023

На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России

На актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:28

2023-03-21T20:28

2023-03-21T22:02

россия

москва

дмитрий назаров (актер)

культура

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. "Протокол на Назарова Д.Ю. зарегистрирован в суде 21 марта, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. В суде подтвердили, что протокол составлен именно на артиста, а не его полного тезку. В январе Назарова и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова.Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".

https://ria.ru/20230114/nazarov-1844822985.html

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россия, москва, дмитрий назаров (актер)