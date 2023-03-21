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На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 21.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:28 21.03.2023 (обновлено: 22:02 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/protokol-1859615720.html
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 21.03.2023
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России
На актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:28
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россия
москва
дмитрий назаров (актер)
культура
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. "Протокол на Назарова Д.Ю. зарегистрирован в суде 21 марта, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. В суде подтвердили, что протокол составлен именно на артиста, а не его полного тезку. В январе Назарова и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова.Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
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россия, москва, дмитрий назаров (актер)
Россия, Москва, Дмитрий Назаров (актер), Культура
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России

На уволенного из МХТ актера Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актер Дмитрий Назаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Протокол на Назарова Д.Ю. зарегистрирован в суде 21 марта, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
В суде подтвердили, что протокол составлен именно на артиста, а не его полного тезку.
В январе Назарова и его жену уволили из Московского Художественного театра имени Чехова.
Назаров - актер театра, кино и озвучивания, народный артист РФ. Наиболее известен широкой публике одной из главных ролей в сериале "Кухня".
Актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова
14 января, 12:45
 
КультураРоссияМоскваДмитрий Назаров (актер)
 
 
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