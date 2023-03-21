Рейтинг@Mail.ru
Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/protesty-1859640644.html
Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы
Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы - РИА Новости, 21.03.2023
Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы
855 человек были задержаны во Франции во время манифестаций против пенсионной реформы после ее принятия в обход голосования в парламенте в четверг, сообщил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:06
2023-03-21T23:06
в мире
париж
франция
италия
жеральд дарманен
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858485025_0:117:3312:1980_1920x0_80_0_0_08622c8cb236d1c8c916e75c7d636dbd.jpg
ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. 855 человек были задержаны во Франции во время манифестаций против пенсионной реформы после ее принятия в обход голосования в парламенте в четверг, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. "С четверга во Франции были задержаны 855 человек, из них 729 – в Париже. 843 человека были помещены под стражу", - сказал он после посещения полицейского участка в Париже в обращении к журналистам, которое транслировал телеканал BFMTV. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". С четверга в Париже начали проходить спонтанные митинги против законопроекта. В течение двух дней подряд французы устраивали акции протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже напротив Бурбонского дворца, где заседает Национальная ассамблея. В пятницу, по данным МВД страны, число участников парижской манифестации превысило 4 тысячи человек, в четверг выразить протест на площадь Согласия пришли 10 тысяч человек. Начиная с субботы префектура города запретила манифестации на площади Согласия. В результате запрета протестующие переместились на площадь Италии в 13-м округе Парижа. После этого каждый вечер в Париже проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками полицейских с протестующими. В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Он недобрал всего девять голосов для того, чтобы быть принятым. В четверг состоится новая, девятая, общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста.
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html
париж
франция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858485025_672:0:3312:1980_1920x0_80_0_0_7d8b871fdf7a94b9843b493485896ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, италия, жеральд дарманен, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Италия, Жеральд Дарманен, Элизабет Борн
Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы

МВД Франции: на акциях против пенсионной реформы задержали 855 человек

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. 855 человек были задержаны во Франции во время манифестаций против пенсионной реформы после ее принятия в обход голосования в парламенте в четверг, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.
"С четверга во Франции были задержаны 855 человек, из них 729 – в Париже. 843 человека были помещены под стражу", - сказал он после посещения полицейского участка в Париже в обращении к журналистам, которое транслировал телеканал BFMTV.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
"Продавили силой". Во Франции набирает обороты кризис власти
18 марта, 08:00
На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".
С четверга в Париже начали проходить спонтанные митинги против законопроекта. В течение двух дней подряд французы устраивали акции протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже напротив Бурбонского дворца, где заседает Национальная ассамблея.
В пятницу, по данным МВД страны, число участников парижской манифестации превысило 4 тысячи человек, в четверг выразить протест на площадь Согласия пришли 10 тысяч человек.
Начиная с субботы префектура города запретила манифестации на площади Согласия. В результате запрета протестующие переместились на площадь Италии в 13-м округе Парижа. После этого каждый вечер в Париже проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками полицейских с протестующими.
В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Он недобрал всего девять голосов для того, чтобы быть принятым.
В четверг состоится новая, девятая, общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт
Вчера, 12:28
 
В миреПарижФранцияИталияЖеральд ДарманенЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала