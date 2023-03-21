https://ria.ru/20230321/protesty-1859640644.html

Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы

Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы - РИА Новости, 21.03.2023

Во Франции более 850 человек задержали на акциях против пенсионной реформы

855 человек были задержаны во Франции во время манифестаций против пенсионной реформы после ее принятия в обход голосования в парламенте в четверг, сообщил... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:06

2023-03-21T23:06

2023-03-21T23:06

в мире

париж

франция

италия

жеральд дарманен

элизабет борн

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ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. 855 человек были задержаны во Франции во время манифестаций против пенсионной реформы после ее принятия в обход голосования в парламенте в четверг, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. "С четверга во Франции были задержаны 855 человек, из них 729 – в Париже. 843 человека были помещены под стражу", - сказал он после посещения полицейского участка в Париже в обращении к журналистам, которое транслировал телеканал BFMTV. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии". С четверга в Париже начали проходить спонтанные митинги против законопроекта. В течение двух дней подряд французы устраивали акции протеста против пенсионной реформы на площади Согласия в Париже напротив Бурбонского дворца, где заседает Национальная ассамблея. В пятницу, по данным МВД страны, число участников парижской манифестации превысило 4 тысячи человек, в четверг выразить протест на площадь Согласия пришли 10 тысяч человек. Начиная с субботы префектура города запретила манифестации на площади Согласия. В результате запрета протестующие переместились на площадь Италии в 13-м округе Парижа. После этого каждый вечер в Париже проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками полицейских с протестующими. В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Он недобрал всего девять голосов для того, чтобы быть принятым. В четверг состоится новая, девятая, общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html

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в мире, париж, франция, италия, жеральд дарманен, элизабет борн