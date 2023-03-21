https://ria.ru/20230321/protesty-1859342328.html
Полиция Капитолия готовится к беспорядкам, сообщает Politico
Полиция Капитолия готовится к беспорядкам, сообщает Politico - РИА Новости, 21.03.2023
Полиция Капитолия готовится к беспорядкам, сообщает Politico
Полиция Капитолия готовится к протестам перед возможным предъявлением обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:28
2023-03-21T05:28
2023-03-21T05:31
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сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия готовится к протестам перед возможным предъявлением обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "По словам двух источников, знакомых с ситуацией, полиция Капитолия готовится к возможным протестам в преддверии возможного предъявления обвинений бывшему президенту Дональду Трампу. По словам источников, уровень безопасности полиции будет повышен, начиная с утра вторника (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, также может быть развернуто ограждение. При этом, по словам источников, полицейская разведка предположила, что больше протестов может произойти у поместья Трампа во Флориде, а также в городе Нью-Йорке, а не у Капитолия. Сам Трамп ранее утверждал, что его уже во вторник могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам.
https://ria.ru/20230321/naruchniki-1859340450.html
https://ria.ru/20230321/obvinenie-1859334708.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп
Полиция Капитолия готовится к беспорядкам, сообщает Politico
Politico: полиция Капитолия готовится к протестам перед возможными задержанием Трампа