https://ria.ru/20230321/protesty-1859342328.html

Полиция Капитолия готовится к беспорядкам, сообщает Politico

Полиция Капитолия готовится к беспорядкам, сообщает Politico - РИА Новости, 21.03.2023

Полиция Капитолия готовится к беспорядкам, сообщает Politico

Полиция Капитолия готовится к протестам перед возможным предъявлением обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T05:28

2023-03-21T05:28

2023-03-21T05:31

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нью-йорк (город)

флорида

дональд трамп

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия готовится к протестам перед возможным предъявлением обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "По словам двух источников, знакомых с ситуацией, полиция Капитолия готовится к возможным протестам в преддверии возможного предъявления обвинений бывшему президенту Дональду Трампу. По словам источников, уровень безопасности полиции будет повышен, начиная с утра вторника (по местному времени - ред.)", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, также может быть развернуто ограждение. При этом, по словам источников, полицейская разведка предположила, что больше протестов может произойти у поместья Трампа во Флориде, а также в городе Нью-Йорке, а не у Капитолия. Сам Трамп ранее утверждал, что его уже во вторник могут взять под стражу, и призывал своих сторонников к протестам.

https://ria.ru/20230321/naruchniki-1859340450.html

https://ria.ru/20230321/obvinenie-1859334708.html

сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп