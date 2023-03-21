https://ria.ru/20230321/protest-1859472610.html
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в Кишиневе
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в Кишиневе - РИА Новости, 21.03.2023
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в Кишиневе
Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдавии во вторник проводит акцию протеста перед зданием национального инспектората общественного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:15
2023-03-21T14:15
2023-03-21T14:15
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КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдавии во вторник проводит акцию протеста перед зданием национального инспектората общественного порядка в Кишиневе, обвиняя полицейских в давлении по отношению к водителям, которые соглашаются отвозить людей на протесты оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор", которая еженедельно организует протесты в Кишиневе и других городах Молдавии, неоднократно сообщала, что сотрудники полиции блокируют автобусы, в которых едут протестующие. Кроме того, полицейские снимают с машин регистрационные номерные знаки. В ответ на это APOTA решила провести протест. Водители планировали привезти к зданию инспектората сотню микроавтобусов, но не смогли получить разрешение, поскольку в будние дни в Молдавии запрещено блокировать движение транспорта из-за действия режима ЧП. В результате на протест пришло несколько десятков водителей, которые готовы рассказать всем заинтересованным о столкновениях с сотрудниками полиции в дни антиправительственных протестов. "Мы настаиваем, что сотрудники полиции должны быть привлечены к ответственности за нарушения, которые они совершают по отношению к водителям. Под предлогом финансирования протестов оппозиции была нанесена атака по транспортной отрасли. Поскольку мы авторизованы, у нас есть разрешение на перевозку людей, деньги за это мы декларируем, мы не отвечаем за то, что происходит на политических протестах, мы просто перевозим людей", - заявил РИА Новости председатель АРОТА Олег Алекса. По его словам, многие водители столкнулись с беспрецедентным давлением, когда их вынуждали отказаться от поездки в Кишинев в день протеста под угрозой лишиться регистрационных номерных знаков. Некоторые микроавтобусы были лишены права на передвижение на протяжении пяти часов, все это время ни водителю, ни пассажирам не объясняли причин задержания и не позволяли продолжить движение. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/moldova-1857370856.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в Кишиневе
Молдавские автоперевозчики вышли на протест в Кишиневе, выступая против давления полиции
КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдавии во вторник проводит акцию протеста перед зданием национального инспектората общественного порядка в Кишиневе, обвиняя полицейских в давлении по отношению к водителям, которые соглашаются отвозить людей на протесты оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционная партия "Шор", которая еженедельно организует протесты в Кишиневе
и других городах Молдавии
, неоднократно сообщала, что сотрудники полиции блокируют автобусы, в которых едут протестующие. Кроме того, полицейские снимают с машин регистрационные номерные знаки. В ответ на это APOTA решила провести протест. Водители планировали привезти к зданию инспектората сотню микроавтобусов, но не смогли получить разрешение, поскольку в будние дни в Молдавии запрещено блокировать движение транспорта из-за действия режима ЧП. В результате на протест пришло несколько десятков водителей, которые готовы рассказать всем заинтересованным о столкновениях с сотрудниками полиции в дни антиправительственных протестов.
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"Мы настаиваем, что сотрудники полиции должны быть привлечены к ответственности за нарушения, которые они совершают по отношению к водителям. Под предлогом финансирования протестов оппозиции была нанесена атака по транспортной отрасли. Поскольку мы авторизованы, у нас есть разрешение на перевозку людей, деньги за это мы декларируем, мы не отвечаем за то, что происходит на политических протестах, мы просто перевозим людей", - заявил РИА Новости председатель АРОТА Олег Алекса.
По его словам, многие водители столкнулись с беспрецедентным давлением, когда их вынуждали отказаться от поездки в Кишинев в день протеста под угрозой лишиться регистрационных номерных знаков. Некоторые микроавтобусы были лишены права на передвижение на протяжении пяти часов, все это время ни водителю, ни пассажирам не объясняли причин задержания и не позволяли продолжить движение.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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