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Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.03.2023
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18:27 21.03.2023 (обновлено: 18:52 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/proekty-1859574291.html
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.03.2023
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев
Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:27
2023-03-21T18:52
россия
китай
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
ляонин
твэл
тяньваньская аэс
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев."Нет", - сказала Лихачев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. В мае 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае - четвертой очереди Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".Кроме того, в 2022 году на верфи в Китае заложили корпус первого российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении.
https://ria.ru/20230320/druzhba-1859008526.html
россия
китай
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россия, китай, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, ляонин, твэл, тяньваньская аэс
Россия, Китай, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Ляонин, ТВЭЛ, Тяньваньская АЭС
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев

Лихачев: санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов России в Китае

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нет", - сказала Лихачев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.
В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. В мае 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае - четвертой очереди Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".
Кроме того, в 2022 году на верфи в Китае заложили корпус первого российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении.
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РоссияКитайАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреЛяонинТВЭЛТяньваньская АЭС
 
 
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