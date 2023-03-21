https://ria.ru/20230321/proekty-1859574291.html
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев - РИА Новости, 21.03.2023
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев
Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:27
2023-03-21T18:27
2023-03-21T18:52
россия
китай
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
ляонин
твэл
тяньваньская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840179314_0:0:2666:1500_1920x0_80_0_0_9aa738aacb7d16a6767ff9605a25c1b1.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов "Росатома" в Китае, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев."Нет", - сказала Лихачев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. В мае 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае - четвертой очереди Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".Кроме того, в 2022 году на верфи в Китае заложили корпус первого российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении.
https://ria.ru/20230320/druzhba-1859008526.html
россия
китай
ляонин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840179314_0:0:2418:1813_1920x0_80_0_0_6150196018101a7b8c4d72290735df36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, ляонин, твэл, тяньваньская аэс
Россия, Китай, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Ляонин, ТВЭЛ, Тяньваньская АЭС
Санкции не повлияли на сроки реализации проектов в Китае, заявил Лихачев
Лихачев: санкционные ограничения не повлияли на сроки реализации проектов России в Китае