https://ria.ru/20230321/prodazha-1859477273.html

В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет

В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет - РИА Новости, 21.03.2023

В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") считает необходимым приравнять продажу устройств для парения к продаже сигарет,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:28

2023-03-21T14:28

2023-03-21T15:26

артем метелев (депутат)

вячеслав володин

петр толстой

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") считает необходимым приравнять продажу устройств для парения к продаже сигарет, распространив на них все ограничения.Комитет во вторник рассмотрел и поддержал проекты правительства о регулировании оборота табака."Мы предлагаем приравнять к продаже сигарет и продажу самих устройств для употребления никотина и распространить на них все требования и ограничения, которые сейчас действуют в отношении сигарет, в том числе по выкладке, доведении до потребителя информации о вреде и запрете на продажу дистанционным способом", - сказал депутат в ходе комитета во вторник.Как уточнил Метелев, сегодня в табачном законодательстве нет упоминания составных частей никотинсодержащей продукции, поэтому подростки могут беспрепятственно её покупать, в связи с чем, по его словам, важно устранить этот пробел в законодательстве. Кроме того, предлагается также кратно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.По словам парламентария, для реализации инициатив парламентарии могут подготовить соответствующие поправки в правительственные законопроекты.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов.

https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем метелев (депутат), вячеслав володин, петр толстой, госдума рф