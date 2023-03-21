Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 21.03.2023 (обновлено: 15:26 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/prodazha-1859477273.html
В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет
В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет - РИА Новости, 21.03.2023
В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") считает необходимым приравнять продажу устройств для парения к продаже сигарет,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:28
2023-03-21T15:26
артем метелев (депутат)
вячеслав володин
петр толстой
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") считает необходимым приравнять продажу устройств для парения к продаже сигарет, распространив на них все ограничения.Комитет во вторник рассмотрел и поддержал проекты правительства о регулировании оборота табака."Мы предлагаем приравнять к продаже сигарет и продажу самих устройств для употребления никотина и распространить на них все требования и ограничения, которые сейчас действуют в отношении сигарет, в том числе по выкладке, доведении до потребителя информации о вреде и запрете на продажу дистанционным способом", - сказал депутат в ходе комитета во вторник.Как уточнил Метелев, сегодня в табачном законодательстве нет упоминания составных частей никотинсодержащей продукции, поэтому подростки могут беспрепятственно её покупать, в связи с чем, по его словам, важно устранить этот пробел в законодательстве. Кроме того, предлагается также кратно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.По словам парламентария, для реализации инициатив парламентарии могут подготовить соответствующие поправки в правительственные законопроекты.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов.
https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем метелев (депутат), вячеслав володин, петр толстой, госдума рф
Артем Метелев (депутат), Вячеслав Володин, Петр Толстой, Госдума РФ
В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет

Депутат Метелев предложил приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") считает необходимым приравнять продажу устройств для парения к продаже сигарет, распространив на них все ограничения.
Комитет во вторник рассмотрел и поддержал проекты правительства о регулировании оборота табака.
"Мы предлагаем приравнять к продаже сигарет и продажу самих устройств для употребления никотина и распространить на них все требования и ограничения, которые сейчас действуют в отношении сигарет, в том числе по выкладке, доведении до потребителя информации о вреде и запрете на продажу дистанционным способом", - сказал депутат в ходе комитета во вторник.
Как уточнил Метелев, сегодня в табачном законодательстве нет упоминания составных частей никотинсодержащей продукции, поэтому подростки могут беспрепятственно её покупать, в связи с чем, по его словам, важно устранить этот пробел в законодательстве. Кроме того, предлагается также кратно повысить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.
По словам парламентария, для реализации инициатив парламентарии могут подготовить соответствующие поправки в правительственные законопроекты.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов.
Девушка с электронной сигаретой - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В России в полтора раза выросли продажи жидкостей для вейпов
20 марта, 06:25
 
Артем Метелев (депутат)Вячеслав ВолодинПетр ТолстойГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала