https://ria.ru/20230321/probki-1859401334.html

Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов

Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов - РИА Новости, 21.03.2023

Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов

В Москве во вторник с 14.00 до 19.00 ожидается затруднение дорожного движения до девяти баллов, москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:22

2023-03-21T11:22

2023-03-21T11:22

общество

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

кутузовский проспект

россия

авто

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве во вторник с 14.00 до 19.00 ожидается затруднение дорожного движения до девяти баллов, москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 14.00 до 19.00 в центре города будет сильно затруднено движение - просим для поездок использовать городской транспорт... Вечером ожидаем девять баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в городе шесть баллов. Затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская и Кутузовском проспекте. "Стройте маршрут заранее. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефоны", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230321/bochkarev-1859388295.html

https://ria.ru/20230320/prava-1859127903.html

москва

садовое кольцо (москва)

кутузовский проспект

россия

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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), кутузовский проспект, россия, авто