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Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов - РИА Новости, 21.03.2023
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11:22 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/probki-1859401334.html
Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов
Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов - РИА Новости, 21.03.2023
Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов
В Москве во вторник с 14.00 до 19.00 ожидается затруднение дорожного движения до девяти баллов, москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:22
2023-03-21T11:22
общество
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
кутузовский проспект
россия
авто
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве во вторник с 14.00 до 19.00 ожидается затруднение дорожного движения до девяти баллов, москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 14.00 до 19.00 в центре города будет сильно затруднено движение - просим для поездок использовать городской транспорт... Вечером ожидаем девять баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в городе шесть баллов. Затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская и Кутузовском проспекте. "Стройте маршрут заранее. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефоны", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230321/bochkarev-1859388295.html
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москва
садовое кольцо (москва)
кутузовский проспект
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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), кутузовский проспект, россия, авто
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Кутузовский проспект, Россия, Авто
Москвичей предупредили о вечерних пробках до девяти баллов

Дептранс попросил москвичей пересесть на городской транспорт из-за девятибалльных пробок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Москве во вторник с 14.00 до 19.00 ожидается затруднение дорожного движения до девяти баллов, москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 14.00 до 19.00 в центре города будет сильно затруднено движение - просим для поездок использовать городской транспорт... Вечером ожидаем девять баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас в городе шесть баллов. Затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверская и Кутузовском проспекте.
"Стройте маршрут заранее. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефоны", - добавили в сообщении.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСадовое кольцо (Москва)Кутузовский проспектРоссияАвто
 
 
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