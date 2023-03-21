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Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества
Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества - РИА Новости, 21.03.2023
Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:46
2023-03-21T10:46
2023-03-21T10:46
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру Александру Галибину, руководителю ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и режиссеру Инессе Ковалевской, документ опубликован на портале правовой информации. "Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 год и присвоить почетное звание лауреата премии... Галибину Александру Владимировичу, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного детского кино; Гоцуленко Виктору Павловичу, руководителю заслуженного коллектива народного творчества "Народный хореографический ансамбль "Радость" ... - за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в района базирования Военно-Морского Флота; Ковалевской Инессе Алексеевне, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20221216/uspenskiy-1839079044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Культура, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества
Путин подписал указ о присуждении премии по литературе и искусству для детей и юношества