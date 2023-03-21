https://ria.ru/20230321/premiya-1859391145.html

Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества

Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества - РИА Новости, 21.03.2023

Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:46

2023-03-21T10:46

2023-03-21T10:46

культура

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру Александру Галибину, руководителю ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и режиссеру Инессе Ковалевской, документ опубликован на портале правовой информации. "Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 год и присвоить почетное звание лауреата премии... Галибину Александру Владимировичу, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного детского кино; Гоцуленко Виктору Павловичу, руководителю заслуженного коллектива народного творчества "Народный хореографический ансамбль "Радость" ... - за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в района базирования Военно-Морского Флота; Ковалевской Инессе Алексеевне, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20221216/uspenskiy-1839079044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика