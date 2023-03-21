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Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества - РИА Новости, 21.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:46 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/premiya-1859391145.html
Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества
Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества - РИА Новости, 21.03.2023
Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:46
2023-03-21T10:46
культура
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру Александру Галибину, руководителю ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и режиссеру Инессе Ковалевской, документ опубликован на портале правовой информации. "Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 год и присвоить почетное звание лауреата премии... Галибину Александру Владимировичу, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного детского кино; Гоцуленко Виктору Павловичу, руководителю заслуженного коллектива народного творчества "Народный хореографический ансамбль "Радость" ... - за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в района базирования Военно-Морского Флота; Ковалевской Инессе Алексеевне, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность", - говорится в тексте документа.
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россия, владимир путин, политика
Культура, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин присудил премии по литературе и искусству для детей и юношества

Путин подписал указ о присуждении премии по литературе и искусству для детей и юношества

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру Александру Галибину, руководителю ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и режиссеру Инессе Ковалевской, документ опубликован на портале правовой информации.
"Присудить премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 год и присвоить почетное звание лауреата премии... Галибину Александру Владимировичу, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного детского кино; Гоцуленко Виктору Павловичу, руководителю заслуженного коллектива народного творчества "Народный хореографический ансамбль "Радость" ... - за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в района базирования Военно-Морского Флота; Ковалевской Инессе Алексеевне, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность", - говорится в тексте документа.
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