https://ria.ru/20230321/premii-1859494318.html
Путин вручит премии в области литературы и искусства
Путин вручит премии в области литературы и искусства - РИА Новости, 21.03.2023
Путин вручит премии в области литературы и искусства
Президент России Владимир Путин 22 марта вручит в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:07
2023-03-21T15:07
2023-03-21T15:10
культура
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владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 марта вручит в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру Александру Галибину, руководителю ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и режиссеру Инессе Ковалевской. Кроме того, президент присудил премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссеру Айдару Заббарову."Двадцать второго марта Владимир Путин вручит в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.Президентскими указами учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. Премии могут присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.
https://ria.ru/20230316/premiya-1858318823.html
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культура, новости культуры, владимир путин, россия, сергей полунин
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия, Сергей Полунин
Путин вручит премии в области литературы и искусства
Путин вручит премии в области литературы и искусства и наградит молодых деятелей культуры
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 марта вручит в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присуждении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года режиссеру Александру Галибину, руководителю ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и режиссеру Инессе Ковалевской. Кроме того, президент присудил премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину
, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссеру Айдару Заббарову.
"Двадцать второго марта Владимир Путин вручит в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.
Президентскими указами учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. Премии могут присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.
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