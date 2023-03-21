https://ria.ru/20230321/pozitsii-1859341083.html

ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.03.2023

ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные отбили попытки украинских националистов вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T05:05

2023-03-21T05:05

2023-03-21T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные отбили попытки украинских националистов вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" российских войск Александр Савчук. "На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Разведгруппа группировки войск "Центр" вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчету реактивных систем залпового огня "Град", — отметил Савчук. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в живой силе и боевой бронированной технике, добавил он. По словам Савчука, взвод на БМП 67-й механизированной бригады украинских войск попытался атаковать в районе населенного пункта Торское (Краматорский район ДНР), но его остановили дистанционным подрывом техники на минном поле и ударами артиллерией.

https://ria.ru/20230321/artilleriya-1859328668.html

https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html

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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф