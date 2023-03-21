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ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.03.2023 (обновлено: 05:09 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/pozitsii-1859341083.html
ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении
ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.03.2023
ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные отбили попытки украинских националистов вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:05
2023-03-21T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные отбили попытки украинских националистов вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" российских войск Александр Савчук. "На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Разведгруппа группировки войск "Центр" вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчету реактивных систем залпового огня "Град", — отметил Савчук. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в живой силе и боевой бронированной технике, добавил он. По словам Савчука, взвод на БМП 67-й механизированной бригады украинских войск попытался атаковать в районе населенного пункта Торское (Краматорский район ДНР), но его остановили дистанционным подрывом техники на минном поле и ударами артиллерией.
https://ria.ru/20230321/artilleriya-1859328668.html
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859335789.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

ВС России отбили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные отбили попытки украинских националистов вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" российских войск Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Разведгруппа группировки войск "Центр" вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчету реактивных систем залпового огня "Град", — отметил Савчук.
Боец ВСУ о перевесе сил российской армии в артиллерии на кременском участке фронта - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Украинский пленный заявил о преимуществе России на Кременском участке
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В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в живой силе и боевой бронированной технике, добавил он.
По словам Савчука, взвод на БМП 67-й механизированной бригады украинских войск попытался атаковать в районе населенного пункта Торское (Краматорский район ДНР), но его остановили дистанционным подрывом техники на минном поле и ударами артиллерией.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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