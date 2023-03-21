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При пожаре в Симферополе погибли мать и двое детей

При пожаре в Симферополе погибли мать и двое детей - РИА Новости, 21.03.2023

При пожаре в Симферополе погибли мать и двое детей

Мать и два ребенка погибли в результате пожара в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в Симферополе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:31

2023-03-21T22:31

2023-03-21T22:31

происшествия

симферополь

россия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Мать и два ребенка погибли в результате пожара в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в Симферополе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике Крым. Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Симферополе на улице Киевская поступило в экстренные службы в 17.16 во вторник. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, площадь пожара составила два квадратных метра. "В результате пожара погибли мать и два ребенка", - сообщили в МЧС. Пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи Следственного комитета. Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю по факту гибели матери и детей возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что пожар произошел в квартире на пятом этаже дома по улице Киевская, 129 в Симферополе. В результате пожара погибла проживающая в квартире 36-летняя женщина и двое ее малолетних детей – дочери трех и шести лет. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры. Также установлено, что женщина ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с неисполнением родительских обязанностей, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

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происшествия, симферополь, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)