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При пожаре в Симферополе погибли мать и двое детей
При пожаре в Симферополе погибли мать и двое детей - РИА Новости, 21.03.2023
При пожаре в Симферополе погибли мать и двое детей
Мать и два ребенка погибли в результате пожара в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в Симферополе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:31
2023-03-21T22:31
2023-03-21T22:31
происшествия
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россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Мать и два ребенка погибли в результате пожара в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в Симферополе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике Крым. Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Симферополе на улице Киевская поступило в экстренные службы в 17.16 во вторник. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, площадь пожара составила два квадратных метра. "В результате пожара погибли мать и два ребенка", - сообщили в МЧС. Пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи Следственного комитета. Главным следственным управлением СК России по республике Крым и городу Севастополю по факту гибели матери и детей возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что пожар произошел в квартире на пятом этаже дома по улице Киевская, 129 в Симферополе. В результате пожара погибла проживающая в квартире 36-летняя женщина и двое ее малолетних детей – дочери трех и шести лет. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры. Также установлено, что женщина ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с неисполнением родительских обязанностей, сообщили в ведомстве.
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происшествия, симферополь, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Симферополе погибли мать и двое детей
При пожаре в пятиэтажке Симферополе погибли мать и двое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости.
Мать и два ребенка погибли в результате пожара в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в Симферополе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС
по республике Крым.
Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Симферополе на улице Киевская поступило в экстренные службы в 17.16 во вторник. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже, площадь пожара составила два квадратных метра.
"В результате пожара погибли мать и два ребенка", - сообщили в МЧС. Пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют следователи Следственного комитета.
Главным следственным управлением СК России
по республике Крым и городу Севастополю
по факту гибели матери и детей возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что пожар произошел в квартире на пятом этаже дома по улице Киевская, 129 в Симферополе. В результате пожара погибла проживающая в квартире 36-летняя женщина и двое ее малолетних детей – дочери трех и шести лет.
Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры. Также установлено, что женщина ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с неисполнением родительских обязанностей, сообщили в ведомстве.
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