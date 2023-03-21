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Во Владивостоке потушили пожар в строящемся керлинг-центре

Во Владивостоке потушили пожар в строящемся керлинг-центре - РИА Новости, 21.03.2023

Во Владивостоке потушили пожар в строящемся керлинг-центре

Возгорание в строящемся керлинг-центре во Владивостоке полностью потушено на площади около 100 квадратных метров, огонь повредил конструкции здания, сообщили в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:04

2023-03-21T09:04

2023-03-21T09:04

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Возгорание в строящемся керлинг-центре во Владивостоке полностью потушено на площади около 100 квадратных метров, огонь повредил конструкции здания, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Приморскому краю. Пожар на стройплощадке на улице Тюменской произошел утром во вторник. Представитель краевого ГУ МЧС подтвердил РИА Новости, что возгорание началось в здании строящегося керлинг-центра. К 11.30 (4.30 мск) было ликвидировано открытое горение. Президент федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова позже сообщила журналистам, что счет за нанесенный пожаром ущерб будет выставлен подрядчику, выполнявшему сварочные работы на участке. "Огнеборцы ликвидировали возгорание в строящемся здании во Владивостоке... Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - говорится в публикации в Telegram-канале краевого ГУ МЧС. На пожаре сгорели утеплитель и сэндвич-панели, металлическая конструкция и железобетонная стена повреждены огнем, добавили в ведомстве.

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)