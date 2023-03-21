В строящемся керлинг-центре во Владивостоке произошел пожар
В строящемся керлинг-центре во Владивостоке произошел пожар, пламя потушили
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Пожар произошел в строящемся керлинг-центре во Владивостоке, пламя потушили на площади около 100 квадратных метров.
"По оперативным данным, сегодня в 10.16 (3.16 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение возгорания утеплителя в строящемся здании на улице Тюменская в г. Владивосток. Уже через шесть минут на месте работали огнеборцы. На данный момент открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.
В ведомстве добавили, что пожарные продолжают разборку и проливку места происшествия. Представитель краевого ГУ МЧС подтвердил РИА Новости, что возгорание произошло в здании строящегося керлинг-центра.
Строительство керлинг-центра во Владивостоке началось в конце 2021 года. В январе 2023 года в минспорта Приморского края сообщили, что здание, по оценкам строителей, готово примерно на 80%. Предполагается, что спортивный комплекс будет включать в себя ледовую арену со специализированным полем для керлинга, два спортивных зала для общефизической подготовки, точки питания, раздевалки, технические помещения. Керлинг-центр можно будет использовать также для занятий фигурным катанием. Рядом планируется построить реабилитационный центр и гостиницу. По информации минспорта региона, в центре будут проводить соревнования и бесплатно тренировать юных керлингистов из краевой спортивной школы олимпийского резерва.