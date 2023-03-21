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Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях

Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях

Киев за сутки потерял более 30 военных в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили во вторник в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:57

2023-03-21T13:57

2023-03-21T14:04

специальная военная операция на украине

россия

в мире

киев

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Киев за сутки потерял более 30 военных в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии и поразила украинские подразделения в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР и Преображенки в Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

донецкая народная республика

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россия, в мире, киев, донецкая народная республика