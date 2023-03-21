Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 21.03.2023 (обновлено: 14:04 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/poteri-1859465964.html
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях
Киев за сутки потерял более 30 военных в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили во вторник в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:57
2023-03-21T14:04
специальная военная операция на украине
россия
в мире
киев
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_116095edea11ad59fd07a324f0f7d7aa.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Киев за сутки потерял более 30 военных в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии и поразила украинские подразделения в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР и Преображенки в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f21e1fb3be0ed20f28e423c2cc333137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили более 30 солдат ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Киев за сутки потерял более 30 военных в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии и поразила украинские подразделения в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР и Преображенки в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКиевДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала