https://ria.ru/20230321/poteri-1859465964.html
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях
Киев за сутки потерял более 30 военных в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили во вторник в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:57
2023-03-21T13:57
2023-03-21T14:04
специальная военная операция на украине
россия
в мире
киев
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_116095edea11ad59fd07a324f0f7d7aa.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Киев за сутки потерял более 30 военных в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии и поразила украинские подразделения в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР и Преображенки в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f21e1fb3be0ed20f28e423c2cc333137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика
Украинские военные потеряли более 30 солдат на двух направлениях
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили более 30 солдат ВСУ