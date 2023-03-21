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Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/postavki-1859645693.html
Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели
Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели - РИА Новости, 21.03.2023
Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели
Словакия планирует передать истребители МиГ-29 Украине в ближайшие недели, сообщил словацкий портал Teraz.sk со ссылкой на и.о. премьер-министра страны Эдуарда... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:53
2023-03-21T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
сша
петер пеллегрини
миг-29
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БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Словакия планирует передать истребители МиГ-29 Украине в ближайшие недели, сообщил словацкий портал Teraz.sk со ссылкой на и.о. премьер-министра страны Эдуарда Хегера. "Поставка словацких истребителей на Украину состоится в ближайшие недели. Об этом без дополнительных деталей сообщил и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер", - говорится в сообщении. По данным портала, Хегер также не раскрыл подробности о том, какая именно техника будет предоставлена Словакии в качестве компенсации за передачу истребителей Украине. На прошлой неделе правительство Словакии сообщило, что приняло решение передать свои истребители МиГ-29 Украине. Экс-премьер Словакии, глава партии "Голос - Социал-демократия" (Hlas - SD) Петер Пеллегрини усомнился в законности данного решения. По мнению Пеллегрини, решение этого вопроса находится вне компетенции правительства, оно должно было направить обращение в Конституционный суд Словакии. Хегер же настаивает на том, что принятое правительством решение соответствует конституции. Он также сообщал, что страна получит компенсацию за передачу Украине истребителей МиГ-29, которые Словакия для своих нужд не использует. Планируется, что словацкая сторона получит 200 миллионов евро по линии Европейского союза и также технику на 700 миллионов евро от других союзников, таких как США. Это, по мнению Хегера, будет способствовать повышению обороноспособности страны.
https://ria.ru/20230321/istrebiteli-1859489921.html
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в мире, словакия, украина, сша, петер пеллегрини, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, США, Петер Пеллегрини, МиГ-29
Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели

И.о премьера Хегер: Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А
Самолет МиГ-29А - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Словакия планирует передать истребители МиГ-29 Украине в ближайшие недели, сообщил словацкий портал Teraz.sk со ссылкой на и.о. премьер-министра страны Эдуарда Хегера.
"Поставка словацких истребителей на Украину состоится в ближайшие недели. Об этом без дополнительных деталей сообщил и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер", - говорится в сообщении.
По данным портала, Хегер также не раскрыл подробности о том, какая именно техника будет предоставлена Словакии в качестве компенсации за передачу истребителей Украине.
На прошлой неделе правительство Словакии сообщило, что приняло решение передать свои истребители МиГ-29 Украине. Экс-премьер Словакии, глава партии "Голос - Социал-демократия" (Hlas - SD) Петер Пеллегрини усомнился в законности данного решения. По мнению Пеллегрини, решение этого вопроса находится вне компетенции правительства, оно должно было направить обращение в Конституционный суд Словакии.
Хегер же настаивает на том, что принятое правительством решение соответствует конституции. Он также сообщал, что страна получит компенсацию за передачу Украине истребителей МиГ-29, которые Словакия для своих нужд не использует. Планируется, что словацкая сторона получит 200 миллионов евро по линии Европейского союза и также технику на 700 миллионов евро от других союзников, таких как США. Это, по мнению Хегера, будет способствовать повышению обороноспособности страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаСШАПетер ПеллегриниМиГ-29
 
 
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