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Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели
Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели - РИА Новости, 21.03.2023
Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели
Словакия планирует передать истребители МиГ-29 Украине в ближайшие недели, сообщил словацкий портал Teraz.sk со ссылкой на и.о. премьер-министра страны Эдуарда... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T23:53
2023-03-21T23:53
2023-03-21T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
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петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Словакия планирует передать истребители МиГ-29 Украине в ближайшие недели, сообщил словацкий портал Teraz.sk со ссылкой на и.о. премьер-министра страны Эдуарда Хегера. "Поставка словацких истребителей на Украину состоится в ближайшие недели. Об этом без дополнительных деталей сообщил и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер", - говорится в сообщении. По данным портала, Хегер также не раскрыл подробности о том, какая именно техника будет предоставлена Словакии в качестве компенсации за передачу истребителей Украине. На прошлой неделе правительство Словакии сообщило, что приняло решение передать свои истребители МиГ-29 Украине. Экс-премьер Словакии, глава партии "Голос - Социал-демократия" (Hlas - SD) Петер Пеллегрини усомнился в законности данного решения. По мнению Пеллегрини, решение этого вопроса находится вне компетенции правительства, оно должно было направить обращение в Конституционный суд Словакии. Хегер же настаивает на том, что принятое правительством решение соответствует конституции. Он также сообщал, что страна получит компенсацию за передачу Украине истребителей МиГ-29, которые Словакия для своих нужд не использует. Планируется, что словацкая сторона получит 200 миллионов евро по линии Европейского союза и также технику на 700 миллионов евро от других союзников, таких как США. Это, по мнению Хегера, будет способствовать повышению обороноспособности страны.
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в мире, словакия, украина, сша, петер пеллегрини, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, США, Петер Пеллегрини, МиГ-29
Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели
И.о премьера Хегер: Словакия планирует поставить МиГ-29 Украине в ближайшие недели