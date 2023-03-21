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МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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07:13 21.03.2023 (обновлено: 09:03 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/posrednik-1859346698.html
МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине
МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине
США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, поскольку они участвуют в конфликте... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:13
2023-03-21T09:03
в мире
россия
украина
сша
вольфганг ишингер
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, поскольку они участвуют в конфликте с Россией, заявили РИА Новости в МИД. Так там прокомментировали предложение бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Участвовать в ней, по его мнению, должны Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. "Официально нам об этой инициативе ничего не известно. &lt;...&gt; Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", — сказали в МИД, уточнив, что узнали о предложении из прессы. В ведомстве отметили, что эти страны поставляют на Украину оружие и направляют туда наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат. Кроме того, они ввели против России санкции, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания ее руководства и шантажируют ее друзей, запрещая им сотрудничать с Москвой. "Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны", — подчеркнули собеседники агентства. Они также обратили внимание на то, что эти страны уже дискредитировали себя, когда поддержали антиконституционный госпереворот в Киеве и потакали саботажу Минских соглашений.В Москве полагают, что действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование конфликта возможно только в результате прекращения боевых действий и поставок западных вооружений, признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее нейтрального и внеблокового статуса, отмены санкций, отзыва судебных исков против России, восстановления статуса русского языка, прав национальных меньшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями Украины.Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, хотя украинские власти сами для себя ввели на них запрет. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений. В Кремле на это отвечали, что военная помощь только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230321/si-1859344906.html
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в мире, россия, украина, сша, вольфганг ишингер
В мире, Россия, Украина, США, Вольфганг Ишингер
МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине

МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, поскольку они участвуют в конфликте с Россией, заявили РИА Новости в МИД.
Так там прокомментировали предложение бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Участвовать в ней, по его мнению, должны Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин.
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"Официально нам об этой инициативе ничего не известно. <...> Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", — сказали в МИД, уточнив, что узнали о предложении из прессы.
В ведомстве отметили, что эти страны поставляют на Украину оружие и направляют туда наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат. Кроме того, они ввели против России санкции, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания ее руководства и шантажируют ее друзей, запрещая им сотрудничать с Москвой.
"Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны", — подчеркнули собеседники агентства.
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Они также обратили внимание на то, что эти страны уже дискредитировали себя, когда поддержали антиконституционный госпереворот в Киеве и потакали саботажу Минских соглашений.
«

"При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс. Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние", — добавили в МИД.

В Москве полагают, что действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование конфликта возможно только в результате прекращения боевых действий и поставок западных вооружений, признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее нейтрального и внеблокового статуса, отмены санкций, отзыва судебных исков против России, восстановления статуса русского языка, прав национальных меньшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями Украины.
«
"К сожалению, ничего подобного страны Запада, претендующие на роль посредников, не предлагают", — заключили дипломаты.
Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, хотя украинские власти сами для себя ввели на них запрет. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений. В Кремле на это отвечали, что военная помощь только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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