https://ria.ru/20230321/posrednik-1859346698.html

МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине

МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине - РИА Новости, 21.03.2023

МИД России исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине

США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, поскольку они участвуют в конфликте... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T07:13

2023-03-21T07:13

2023-03-21T09:03

в мире

россия

украина

сша

вольфганг ишингер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_33c3fa0f80b4e7a8da9b70b2fca82508.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, поскольку они участвуют в конфликте с Россией, заявили РИА Новости в МИД. Так там прокомментировали предложение бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Участвовать в ней, по его мнению, должны Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. "Официально нам об этой инициативе ничего не известно. <...> Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", — сказали в МИД, уточнив, что узнали о предложении из прессы. В ведомстве отметили, что эти страны поставляют на Украину оружие и направляют туда наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат. Кроме того, они ввели против России санкции, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания ее руководства и шантажируют ее друзей, запрещая им сотрудничать с Москвой. "Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны", — подчеркнули собеседники агентства. Они также обратили внимание на то, что эти страны уже дискредитировали себя, когда поддержали антиконституционный госпереворот в Киеве и потакали саботажу Минских соглашений.В Москве полагают, что действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование конфликта возможно только в результате прекращения боевых действий и поставок западных вооружений, признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее нейтрального и внеблокового статуса, отмены санкций, отзыва судебных исков против России, восстановления статуса русского языка, прав национальных меньшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями Украины.Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Киевом, хотя украинские власти сами для себя ввели на них запрет. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий и наращивают поставки вооружений. В Кремле на это отвечали, что военная помощь только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230321/si-1859344906.html

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859075488.html

https://ria.ru/20230319/kirbi-1858963023.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, вольфганг ишингер