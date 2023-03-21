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Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека - РИА Новости, 21.03.2023
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04:29 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/posolstvo-1859339987.html
Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека
Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека - РИА Новости, 21.03.2023
Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека
Посольство России в США заявило, что отвергает обвинения против России, которые содержатся в ежегодном докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T04:29
2023-03-21T04:29
в мире
россия
сша
ирак
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Посольство России в США заявило, что отвергает обвинения против России, которые содержатся в ежегодном докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире. "Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности. Призываем американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику, а также использовать ее как повод для вмешательства в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов", - говорится в заявлении посольства. Дипломаты осудили попытки оценивать "качество демократии" по западным стандартам. Доклад посольство назвало "абсолютно предвзятым", а публикацию его в 20-ю годовщину вторжения США Ирак – "циничным и лицемерным".
https://ria.ru/20230321/antonov-1859330111.html
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в мире, россия, сша, ирак
В мире, Россия, США, Ирак
Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека

Посольство России в США отвергло обвинения госдепа в нарушении прав человека

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Посольство России в США заявило, что отвергает обвинения против России, которые содержатся в ежегодном докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире.
"Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности. Призываем американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику, а также использовать ее как повод для вмешательства в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов", - говорится в заявлении посольства.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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00:47
Дипломаты осудили попытки оценивать "качество демократии" по западным стандартам.
«
"Россия последовательно идет демократическим путем, учитывая свой исторический опыт и традиции. Мы против того, чтобы в ущерб семейным ценностям насаждались гендерно-ориентированные подходы и ЛГБТ-тематика, а также нарколиберализм, культ потребительства и вседозволенности. При этом другим мы свои взгляды не навязываем", - сказано в заявлении.
Доклад посольство назвало "абсолютно предвзятым", а публикацию его в 20-ю годовщину вторжения США Ирак – "циничным и лицемерным".
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Антонов: Россия контактирует с США для предотвращения возможных инцидентов
16 марта, 01:40
 
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