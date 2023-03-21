https://ria.ru/20230321/posolstvo-1859339987.html

Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека

Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека - РИА Новости, 21.03.2023

Посольство России в США отвергло обвинения в нарушении прав человека

Посольство России в США заявило, что отвергает обвинения против России, которые содержатся в ежегодном докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T04:29

2023-03-21T04:29

2023-03-21T04:29

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россия

сша

ирак

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Посольство России в США заявило, что отвергает обвинения против России, которые содержатся в ежегодном докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире. "Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности. Призываем американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику, а также использовать ее как повод для вмешательства в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов", - говорится в заявлении посольства. Дипломаты осудили попытки оценивать "качество демократии" по западным стандартам. Доклад посольство назвало "абсолютно предвзятым", а публикацию его в 20-ю годовщину вторжения США Ирак – "циничным и лицемерным".

https://ria.ru/20230321/antonov-1859330111.html

https://ria.ru/20230316/antonov-1858179673.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, ирак