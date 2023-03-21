https://ria.ru/20230321/pomosch-1859635412.html

В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков

В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков - РИА Новости, 21.03.2023

В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков

Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:18

2023-03-21T22:18

2023-03-21T22:18

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь получили 2233 человека, за сутки - 253, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. "В многопрофильном мобильном госпитале министерства здравоохранения Российской Федерации, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в САР, за сутки помощь получили 253 человека, всего с начала работы - 2233 человека", - сказал Гуринов на брифинге. Также контр-адмирал уточнил, что проведены две гуманитарные акции в городах Латакия и Алеппо, населению переданы продовольствие и продукты первой необходимости.

https://ria.ru/20230320/gospital-1859324022.html

сирия

россия

латакия (мухафаза)

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в мире, сирия, россия, латакия (мухафаза)