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В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков
В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков - РИА Новости, 21.03.2023
В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков
Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:18
2023-03-21T22:18
2023-03-21T22:18
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь получили 2233 человека, за сутки - 253, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. "В многопрофильном мобильном госпитале министерства здравоохранения Российской Федерации, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в САР, за сутки помощь получили 253 человека, всего с начала работы - 2233 человека", - сказал Гуринов на брифинге. Также контр-адмирал уточнил, что проведены две гуманитарные акции в городах Латакия и Алеппо, населению переданы продовольствие и продукты первой необходимости.
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в мире, сирия, россия, латакия (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Латакия (мухафаза)
В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков
В Сирии за сутки 253 человека получили помощь у российских медиков после землетрясения
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь получили 2233 человека, за сутки - 253, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
"В многопрофильном мобильном госпитале министерства здравоохранения Российской Федерации, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в САР, за сутки помощь получили 253 человека, всего с начала работы - 2233 человека", - сказал Гуринов на брифинге.
Также контр-адмирал уточнил, что проведены две гуманитарные акции в городах Латакия
и Алеппо
, населению переданы продовольствие и продукты первой необходимости.
В Турции развернули госпиталь Минздрава России для помощи при землетрясении