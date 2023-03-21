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В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков - РИА Новости, 21.03.2023
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22:18 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/pomosch-1859635412.html
В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков
В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков - РИА Новости, 21.03.2023
В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков
Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:18
2023-03-21T22:18
в мире
сирия
россия
латакия (мухафаза)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь получили 2233 человека, за сутки - 253, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. "В многопрофильном мобильном госпитале министерства здравоохранения Российской Федерации, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в САР, за сутки помощь получили 253 человека, всего с начала работы - 2233 человека", - сказал Гуринов на брифинге. Также контр-адмирал уточнил, что проведены две гуманитарные акции в городах Латакия и Алеппо, населению переданы продовольствие и продукты первой необходимости.
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в мире, сирия, россия, латакия (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Латакия (мухафаза)
В Сирии более 250 человек за сутки получили помощь у российских медиков

В Сирии за сутки 253 человека получили помощь у российских медиков после землетрясения

© AP Photo / Omar SanadikiРоссийские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские медики в многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ продолжают оказывать помощь сирийским гражданам после землетрясения, с начала работы помощь получили 2233 человека, за сутки - 253, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
"В многопрофильном мобильном госпитале министерства здравоохранения Российской Федерации, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в САР, за сутки помощь получили 253 человека, всего с начала работы - 2233 человека", - сказал Гуринов на брифинге.
Также контр-адмирал уточнил, что проведены две гуманитарные акции в городах Латакия и Алеппо, населению переданы продовольствие и продукты первой необходимости.
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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20 марта, 23:13
 
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