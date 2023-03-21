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Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 21.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:51 21.03.2023 (обновлено: 10:53 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/polunin-1859392285.html
Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры
Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 21.03.2023
Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину, скульптору Екатерине... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:51
2023-03-21T10:53
культура
сергей полунин
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссеру Айдару Заббарову, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Присудить премии президента РФ для молодых деятелей культуры 2022 года...: Заббарову Айдару Талгатовичу, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного театрального искусства; Пильниковой Екатерине Леонидовне, скульптору, - за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства; Полунину Сергею Владимировичу, артисту балета... - за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства", - говорится в документе.
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сергей полунин, россия, владимир путин, политика
Культура, Сергей Полунин, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры

Президент Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры

© РИА Новости / Максим БлиновТанцовщик Сергей Полунин
Танцовщик Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Танцовщик Сергей Полунин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссеру Айдару Заббарову, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Присудить премии президента РФ для молодых деятелей культуры 2022 года...: Заббарову Айдару Талгатовичу, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного театрального искусства; Пильниковой Екатерине Леонидовне, скульптору, - за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства; Полунину Сергею Владимировичу, артисту балета... - за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства", - говорится в документе.
Премьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса Галактика в рамках Культурной программы Олимпиады Сочи-2014 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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