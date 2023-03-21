https://ria.ru/20230321/polunin-1859392285.html

Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры

Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 21.03.2023

Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину, скульптору Екатерине... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:51

2023-03-21T10:51

2023-03-21T10:53

культура

сергей полунин

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссеру Айдару Заббарову, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Присудить премии президента РФ для молодых деятелей культуры 2022 года...: Заббарову Айдару Талгатовичу, режиссеру, - за вклад в развитие отечественного театрального искусства; Пильниковой Екатерине Леонидовне, скульптору, - за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства; Полунину Сергею Владимировичу, артисту балета... - за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей полунин, россия, владимир путин, политика