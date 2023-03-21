https://ria.ru/20230321/polsha-1859465123.html
В Польше вынесли приговор дипломатии Варшавы после слов посла о России
В Польше вынесли приговор дипломатии Варшавы после слов посла о России - РИА Новости, 21.03.2023
В Польше вынесли приговор дипломатии Варшавы после слов посла о России
После многих лет кадровой и интеллектуальной деградации польской дипломатии ключевые посты внешнеполитического ведомства занимают люди, не умеющие представлять... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:56
2023-03-21T13:56
2023-03-21T15:27
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. После многих лет кадровой и интеллектуальной деградации польской дипломатии ключевые посты внешнеполитического ведомства занимают люди, не умеющие представлять страну за рубежом, пишет издание Mysl Polska."Беды польской дипломатической службы имеют множество источников. Три основных: избавление от опытных дипломатических кадров из-за их "подозрительного" для нынешних властей прошлого; отсутствие системы подготовки новых кадров; назначение коллег по своему усмотрению, не обращая внимания на их полную некомпетентность", — говорится в публикации.В минувшее воскресенье посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость".Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова.
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
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в мире, польша, россия, украина, франция
В мире, Польша, Россия, Украина, Франция
В Польше вынесли приговор дипломатии Варшавы после слов посла о России
Mysl Polska: слова посла Росцишевского о России показали деградацию польской дипломатии