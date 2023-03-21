https://ria.ru/20230321/polsha-1859358902.html
В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США
В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США - РИА Новости, 21.03.2023
В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США
В Познани состоится церемония открытия постоянного военного гарнизона США, сообщило Министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:48
2023-03-21T08:48
2023-03-21T10:23
в мире
сша
польша
нато
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_0313dce57a84bbe00f1e0440f6eec534.jpg
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. В Познани состоится церемония открытия постоянного военного гарнизона США, сообщило Министерство национальной обороны республики. "В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон Вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак", — говорится в публикации.Гарнизон в Познани станет восьмым постоянным гарнизоном американских войск в Европе и первым — в Польше. В министерстве напомнили, что подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года. В его задачи входит инфраструктурное обеспечение американских солдат, а также руководство и управление передовыми форпостами войск США на территории Польши.Передовое командование пятого корпуса сухопутных войск США, действующее в Познани с 2020 года, получило название Camp Kościuszko ("Лагерь Костюшко"). "Его основная задача — координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО", — добавили в министерстве национальной обороны. Сейчас в Польше размещены около десяти тысяч военнослужащих НАТО, большинство из них составляют американцы.
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html
https://ria.ru/20230317/himars-1858593519.html
сша
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_5301b326d88a727759fb8fcefcea8505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, нато, европа
В мире, США, Польша, НАТО, Европа
В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США
В Познани пройдет церемония открытия первого постоянного военного гарнизона США в Польше
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости.
В Познани состоится церемония открытия постоянного военного гарнизона США, сообщило Министерство национальной обороны
республики.
"В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон Вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак", — говорится в публикации.
"Если Украина проиграет". Готова ли Польша к войне с Россией
Гарнизон в Познани станет восьмым постоянным гарнизоном американских войск в Европе
и первым — в Польше.
В министерстве напомнили, что подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года. В его задачи входит инфраструктурное обеспечение американских солдат, а также руководство и управление передовыми форпостами войск США на территории Польши.
Передовое командование пятого корпуса сухопутных войск США, действующее в Познани с 2020 года, получило название Camp Kościuszko ("Лагерь Костюшко").
"Его основная задача — координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО
", — добавили в министерстве национальной обороны.
Сейчас в Польше размещены около десяти тысяч военнослужащих НАТО, большинство из них составляют американцы.
Польша разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью