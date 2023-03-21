https://ria.ru/20230321/polsha-1859358902.html

В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США

В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США - РИА Новости, 21.03.2023

В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон США

В Познани состоится церемония открытия постоянного военного гарнизона США, сообщило Министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:48

2023-03-21T08:48

2023-03-21T10:23

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ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. В Познани состоится церемония открытия постоянного военного гарнизона США, сообщило Министерство национальной обороны республики. "В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон Вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак", — говорится в публикации.Гарнизон в Познани станет восьмым постоянным гарнизоном американских войск в Европе и первым — в Польше. В министерстве напомнили, что подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года. В его задачи входит инфраструктурное обеспечение американских солдат, а также руководство и управление передовыми форпостами войск США на территории Польши.Передовое командование пятого корпуса сухопутных войск США, действующее в Познани с 2020 года, получило название Camp Kościuszko ("Лагерь Костюшко"). "Его основная задача — координация действий и надзор за сухопутными войсками США в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация действий американских войск с войсками других стран НАТО", — добавили в министерстве национальной обороны. Сейчас в Польше размещены около десяти тысяч военнослужащих НАТО, большинство из них составляют американцы.

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

https://ria.ru/20230317/himars-1858593519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, польша, нато, европа