https://ria.ru/20230321/politika-1859601877.html
Россия и Китай выступили против политики силы
Россия и Китай выступили против политики силы - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай выступили против политики силы
Россия и Китай выступают против политики силы, мышления "холодной войны", блокового противостояния, говорится в тексте совместного заявления, опубликованного на РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:41
2023-03-21T19:41
2023-03-21T20:20
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китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политики силы, мышления "холодной войны", блокового противостояния, говорится в тексте совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля."Стороны подтверждают готовность решительно защищать международную систему, в которой центральную роль играет ООН, миропорядок, основанный на международном праве, и фундаментальные нормы международных отношений...; выступают против всех форм гегемонии, односторонних подходов и политики силы, против мышления "холодной войны", блокового противостояния и создания узких форматов, направленных против определенных стран", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html
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россия, китай, в мире, оон
Россия, Китай, В мире, ООН
Россия и Китай выступили против политики силы
Россия и Китай выступили против политики силы и мышления холодной войны