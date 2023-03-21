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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 21.03.2023
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Пара стратегических ракетоносцев Ту-95 ВКС России провели плановое патрулирование над акваторией Японского моря, сообщили во вторник Минобороны России. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:12
2023-03-21T11:12
2023-03-21T11:37
японское море
россия
ту-95мс
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95 ВКС России провели плановое патрулирование над акваторией Японского моря, сообщили во вторник Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более семи часов", - сообщили в российском военном ведомстве.На маршруте патрулирования "стратегов" сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, а все полеты "выполняются в строгом соответствии с международными правилами".Полеты стратегической авиации у границ России проводят и иностранные державы. Вечером в понедельник российский истребитель Су-35 пресек над Балтийским морем нарушение границы России двумя американскими стратегическими бомбардировщиками В-52.
https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html
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Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Японского моря
Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Японского моря
2023-03-21T11:12
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японское море, россия, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Японское море, Россия, Ту-95МС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Минобороны: два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря