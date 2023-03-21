https://ria.ru/20230321/polet-1859398069.html

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 21.03.2023

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

Пара стратегических ракетоносцев Ту-95 ВКС России провели плановое патрулирование над акваторией Японского моря, сообщили во вторник Минобороны России. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:12

2023-03-21T11:12

2023-03-21T11:37

японское море

россия

ту-95мс

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859405221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa09dbe621f3832c9a75fc9a7d91a5d5.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95 ВКС России провели плановое патрулирование над акваторией Японского моря, сообщили во вторник Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила более семи часов", - сообщили в российском военном ведомстве.На маршруте патрулирования "стратегов" сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, а все полеты "выполняются в строгом соответствии с международными правилами".Полеты стратегической авиации у границ России проводят и иностранные державы. Вечером в понедельник российский истребитель Су-35 пресек над Балтийским морем нарушение границы России двумя американскими стратегическими бомбардировщиками В-52.

https://ria.ru/20230319/radiatsiya-1858879762.html

https://ria.ru/20230320/more-1859319678.html

японское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Японского моря Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Японского моря 2023-03-21T11:12 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

японское море, россия, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность