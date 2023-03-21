https://ria.ru/20230321/poeziya-1859098606.html

Всемирный день поэзии

Всемирный день поэзии - РИА Новости, 21.03.2023

Всемирный день поэзии

Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day). Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в 1999 году в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T03:40

2023-03-21T03:40

2023-03-21T03:40

справки

россия

александр пушкин

владимир силкин

роберт рождественский

юнеско

всемирный день поэзии

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Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day). Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в 1999 году в Париже (Франция). Впервые праздник отмечался в 2000 году. Цель Всемирного дня поэзии – поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными.Всемирный день поэзии – повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах массовой информации.Слово "поэзия" происходит от греч. poieo – творить, создавать, строить, созидать.Считается, что древнейшее поэтическое произведение было написано в XXIII веке до нашей эры. Это стихотворения-гимны аккадской принцессы и верховной жрицы, известной как Энхедуанна. Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась в Европе как одно из основных условий красоты и была практически единственным инструментом превращения слова в искусство.В одни эпохи развивается преимущественно поэзия, в другие – проза. Так, в "золотой век" русской литературы (пушкинская эпоха) поэзия качественно и количественно опережала прозу. В широком смысле "поэзией" в России в XVIII-XIX веках называли все литературно-художественное творчество, как в стихах, так и в прозе. В русской словесности поэзией часто именовалась "хорошая" художественная литература. При этом "поэзия" как синоним словосочетания "хорошая литература" употреблялся и после Александра Пушкина, а иногда и в наши дни.В России первый Всемирный день поэзии прошел 21 марта 2000 года в Москве в Театре на Таганке. Его инициатором стало поэтическое содружество "Добровольное общество охраны стрекоз" (ДООС), созданное поэтом и философом Константином Кедровым.С 2011 года ко Всемирному дню поэзии приурочено награждение лауреатов Национальных литературных премии "Поэт года" и "Писатель года", учрежденных Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу. Лауреатами первых премий 2022 года стали Полина Орынянская ("Поэт года") и Людмила Лаврова ("Писатель года"), гран-при были удостоены Юрий Ряшенцев ("Поэт года") и Владислав Отрошенко ("Писатель года").21 марта 2023 года в Москве в литературном салоне "Архитекторы мысли" Центрального дома архитектора пройдет презентация нового номера старейшего ежегодного альманаха "День поэзии". Впервые он вышел в 1945 году, а регулярным стал с 1960 года. Тогда альманах выходил в издательстве "Советский писатель", редакции которого удавалось объединить под одной обложкой стихи Роберта Рождественского, Николая Рубцова, Бориса Слуцкого, Ольги Берггольц, Риммы Казаковой и других поэтов. В новый "День поэзии" вошли стихотворения более 200 современников.Среди них – поэт Константин Кедров, литератор и главный редактор "Невского альманаха" Владимир Скворцов, секретарь Союза писателей России Владимир Силкин, актер и писатель, глава московского офиса Российского творческого Союза работников культуры Константин Спасский и многие другие. В России Всемирный день поэзии стал не только ежегодным, но и всенародно любимым. На десятках сценических площадок собираются поэты и поклонники поэзии. Мероприятия ко Дню всемирной поэзии обычно проходят вплоть до апреля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, александр пушкин, владимир силкин, роберт рождественский, юнеско, всемирный день поэзии