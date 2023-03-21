https://ria.ru/20230321/poeziya-1859098606.html
Всемирный день поэзии
Всемирный день поэзии - РИА Новости, 21.03.2023
Всемирный день поэзии
Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day). Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в 1999 году в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:40
2023-03-21T03:40
2023-03-21T03:40
справки
россия
александр пушкин
владимир силкин
роберт рождественский
юнеско
всемирный день поэзии
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Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day). Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в 1999 году в Париже (Франция). Впервые праздник отмечался в 2000 году. Цель Всемирного дня поэзии – поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными.Всемирный день поэзии – повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах массовой информации.Слово "поэзия" происходит от греч. poieo – творить, создавать, строить, созидать.Считается, что древнейшее поэтическое произведение было написано в XXIII веке до нашей эры. Это стихотворения-гимны аккадской принцессы и верховной жрицы, известной как Энхедуанна. Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась в Европе как одно из основных условий красоты и была практически единственным инструментом превращения слова в искусство.В одни эпохи развивается преимущественно поэзия, в другие – проза. Так, в "золотой век" русской литературы (пушкинская эпоха) поэзия качественно и количественно опережала прозу. В широком смысле "поэзией" в России в XVIII-XIX веках называли все литературно-художественное творчество, как в стихах, так и в прозе. В русской словесности поэзией часто именовалась "хорошая" художественная литература. При этом "поэзия" как синоним словосочетания "хорошая литература" употреблялся и после Александра Пушкина, а иногда и в наши дни.В России первый Всемирный день поэзии прошел 21 марта 2000 года в Москве в Театре на Таганке. Его инициатором стало поэтическое содружество "Добровольное общество охраны стрекоз" (ДООС), созданное поэтом и философом Константином Кедровым.С 2011 года ко Всемирному дню поэзии приурочено награждение лауреатов Национальных литературных премии "Поэт года" и "Писатель года", учрежденных Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу. Лауреатами первых премий 2022 года стали Полина Орынянская ("Поэт года") и Людмила Лаврова ("Писатель года"), гран-при были удостоены Юрий Ряшенцев ("Поэт года") и Владислав Отрошенко ("Писатель года").21 марта 2023 года в Москве в литературном салоне "Архитекторы мысли" Центрального дома архитектора пройдет презентация нового номера старейшего ежегодного альманаха "День поэзии". Впервые он вышел в 1945 году, а регулярным стал с 1960 года. Тогда альманах выходил в издательстве "Советский писатель", редакции которого удавалось объединить под одной обложкой стихи Роберта Рождественского, Николая Рубцова, Бориса Слуцкого, Ольги Берггольц, Риммы Казаковой и других поэтов. В новый "День поэзии" вошли стихотворения более 200 современников.Среди них – поэт Константин Кедров, литератор и главный редактор "Невского альманаха" Владимир Скворцов, секретарь Союза писателей России Владимир Силкин, актер и писатель, глава московского офиса Российского творческого Союза работников культуры Константин Спасский и многие другие. В России Всемирный день поэзии стал не только ежегодным, но и всенародно любимым. На десятках сценических площадок собираются поэты и поклонники поэзии. Мероприятия ко Дню всемирной поэзии обычно проходят вплоть до апреля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, александр пушкин, владимир силкин, роберт рождественский, юнеско, всемирный день поэзии
Справки, Россия, Александр Пушкин, Владимир Силкин, Роберт Рождественский, ЮНЕСКО, Всемирный день поэзии
Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day
). Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в 1999 году в Париже (Франция). Впервые
праздник отмечался в 2000 году.
Цель Всемирного дня поэзии – поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными.
Всемирный день поэзии – повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах массовой информации.
Слово "поэзия" происходит
от греч. poieo – творить, создавать, строить, созидать.
Считается, что древнейшее поэтическое произведение было написано в XXIII веке до нашей эры. Это стихотворения-гимны
аккадской принцессы и верховной жрицы, известной как Энхедуанна.
Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась в Европе как одно из основных условий красоты и была практически единственным инструментом превращения слова в искусство.
В одни эпохи развивается преимущественно поэзия, в другие – проза. Так, в "золотой век" русской литературы (пушкинская эпоха) поэзия качественно и количественно опережала прозу. В широком смысле "поэзией"
в России в XVIII-XIX веках называли все литературно-художественное творчество, как в стихах, так и в прозе. В русской словесности поэзией часто именовалась "хорошая" художественная литература. При этом "поэзия" как синоним словосочетания "хорошая литература" употреблялся и после Александра Пушкина, а иногда и в наши дни.
В России первый Всемирный день поэзии прошел 21 марта 2000 года
в Москве в Театре на Таганке. Его инициатором стало поэтическое содружество "Добровольное общество охраны стрекоз" (ДООС), созданное поэтом и философом Константином Кедровым.
С 2011 года
ко Всемирному дню поэзии приурочено награждение лауреатов Национальных литературных премии "Поэт года
" и "Писатель года
", учрежденных Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу. Лауреатами первых премий 2022 года стали Полина Орынянская ("Поэт года") и Людмила Лаврова ("Писатель года"), гран-при были удостоены Юрий Ряшенцев ("Поэт года") и Владислав Отрошенко ("Писатель года").
21 марта 2023 года
в Москве в литературном салоне "Архитекторы мысли" Центрального дома архитектора пройдет презентация нового номера старейшего ежегодного альманаха "День поэзии". Впервые он вышел в 1945 году, а регулярным стал с 1960 года. Тогда альманах выходил в издательстве "Советский писатель", редакции которого удавалось объединить под одной обложкой стихи Роберта Рождественского, Николая Рубцова, Бориса Слуцкого, Ольги Берггольц, Риммы Казаковой и других поэтов. В новый "День поэзии" вошли стихотворения более 200 современников.Среди них – поэт Константин Кедров, литератор и главный редактор "Невского альманаха" Владимир Скворцов, секретарь Союза писателей России Владимир Силкин, актер и писатель, глава московского офиса Российского творческого Союза работников культуры Константин Спасский и многие другие.
В России Всемирный день поэзии стал не только ежегодным, но и всенародно любимым. На десятках сценических площадок собираются поэты и поклонники поэзии. Мероприятия ко Дню всемирной поэзии обычно проходят вплоть до апреля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников