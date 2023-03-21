https://ria.ru/20230321/poezda-1859412317.html

Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда

Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда - РИА Новости, 21.03.2023

Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда

Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запускает два дополнительных поезда между Москвой и Симферополем, сообщила компания. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:57

2023-03-21T11:57

2023-03-21T11:57

туризм

общество

москва

симферополь

гранд сервис экспресс

республика крым

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запускает два дополнительных поезда между Москвой и Симферополем, сообщила компания. Речь идет о поездах № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь. "Продажи билетов на них будут открываться за 90 суток до отправления поезда… Напомним, что для других поездов из Москвы в направлении городов Крымского полуострова и обратно отправлением с 19 мая продажи билетов открываются за 45 суток. Это связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре центрального железнодорожного узла. Маршруты новых поездов не затрагивают зону проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении. При этом ГСЭ уточняет, что продажи билетов на эти дополнительные поезда откроются во вторник, за исключением билетов в вагоны с животными - они будут доступны к покупке 22 марта. "Продажи билетов на 26, 27, 29 апреля откроются позднее", - отмечает компания. Поезд № 175/176 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 29 апреля по 2 октября. Он будет отправляться из Москвы в 00.55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18.10 (первый рейс из Москвы 1 мая). Из Симферополя состав будет отправляться в 01.25, прибытие в Москву на следующий день в 14.26 (первый рейс из Симферополя 29 апреля). В составе 15 одноэтажных вагонов, среди них 12 плацкартных, два купейных и штабной вагон. В трех плацкартных разрешен провоз животных (класс обслуживания 3Б). Поезд № 177/178 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 26 апреля по 2 октября (за исключением 28 апреля из Москвы и 30 апреля из Симферополя). Из Москвы состав будет отправляться в 20.00 и прибывать в Симферополь через день в 11.40 (первый рейс из Москвы 26 апреля). Отправление из Симферополя в 21.10, прибытие в Москву через день в 9.40 (первый рейс из Симферополя 28 апреля). В составе 15 одноэтажных вагонов, среди которых 13 плацкартных, один вагон-ресторан и один купейный штабной вагон.

https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html

https://ria.ru/20230124/poezda-1847163011.html

москва

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, симферополь, гранд сервис экспресс , республика крым