Рейтинг@Mail.ru
Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:57 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/poezda-1859412317.html
Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда
Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда - РИА Новости, 21.03.2023
Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда
Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запускает два дополнительных поезда между Москвой и Симферополем, сообщила компания. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:57
2023-03-21T11:57
туризм
общество
москва
симферополь
гранд сервис экспресс
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_6267744756a4c9b294f2bffc09f0196b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запускает два дополнительных поезда между Москвой и Симферополем, сообщила компания. Речь идет о поездах № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь. "Продажи билетов на них будут открываться за 90 суток до отправления поезда… Напомним, что для других поездов из Москвы в направлении городов Крымского полуострова и обратно отправлением с 19 мая продажи билетов открываются за 45 суток. Это связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре центрального железнодорожного узла. Маршруты новых поездов не затрагивают зону проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении. При этом ГСЭ уточняет, что продажи билетов на эти дополнительные поезда откроются во вторник, за исключением билетов в вагоны с животными - они будут доступны к покупке 22 марта. "Продажи билетов на 26, 27, 29 апреля откроются позднее", - отмечает компания. Поезд № 175/176 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 29 апреля по 2 октября. Он будет отправляться из Москвы в 00.55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18.10 (первый рейс из Москвы 1 мая). Из Симферополя состав будет отправляться в 01.25, прибытие в Москву на следующий день в 14.26 (первый рейс из Симферополя 29 апреля). В составе 15 одноэтажных вагонов, среди них 12 плацкартных, два купейных и штабной вагон. В трех плацкартных разрешен провоз животных (класс обслуживания 3Б). Поезд № 177/178 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 26 апреля по 2 октября (за исключением 28 апреля из Москвы и 30 апреля из Симферополя). Из Москвы состав будет отправляться в 20.00 и прибывать в Симферополь через день в 11.40 (первый рейс из Москвы 26 апреля). Отправление из Симферополя в 21.10, прибытие в Москву через день в 9.40 (первый рейс из Симферополя 28 апреля). В составе 15 одноэтажных вагонов, среди которых 13 плацкартных, один вагон-ресторан и один купейный штабной вагон.
https://ria.ru/20230203/puteshestviya-1849491746.html
https://ria.ru/20230124/poezda-1847163011.html
москва
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_6cdc1757c62aa3f12714a62d46b42510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, симферополь, гранд сервис экспресс , республика крым
Туризм, Общество, Москва, Симферополь, Гранд Сервис Экспресс , Республика Крым
Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда

"Гранд Сервис Экспресс" запускает два дополнительных поезда между Москвой и Симферополем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Прибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запускает два дополнительных поезда между Москвой и Симферополем, сообщила компания.
Речь идет о поездах № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь. "Продажи билетов на них будут открываться за 90 суток до отправления поезда… Напомним, что для других поездов из Москвы в направлении городов Крымского полуострова и обратно отправлением с 19 мая продажи билетов открываются за 45 суток. Это связано с проведением ремонтных работ на инфраструктуре центрального железнодорожного узла. Маршруты новых поездов не затрагивают зону проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых на поездах
3 февраля, 14:09
При этом ГСЭ уточняет, что продажи билетов на эти дополнительные поезда откроются во вторник, за исключением билетов в вагоны с животными - они будут доступны к покупке 22 марта. "Продажи билетов на 26, 27, 29 апреля откроются позднее", - отмечает компания.
Поезд № 175/176 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 29 апреля по 2 октября. Он будет отправляться из Москвы в 00.55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18.10 (первый рейс из Москвы 1 мая). Из Симферополя состав будет отправляться в 01.25, прибытие в Москву на следующий день в 14.26 (первый рейс из Симферополя 29 апреля). В составе 15 одноэтажных вагонов, среди них 12 плацкартных, два купейных и штабной вагон. В трех плацкартных разрешен провоз животных (класс обслуживания 3Б).
Поезд № 177/178 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 26 апреля по 2 октября (за исключением 28 апреля из Москвы и 30 апреля из Симферополя). Из Москвы состав будет отправляться в 20.00 и прибывать в Симферополь через день в 11.40 (первый рейс из Москвы 26 апреля). Отправление из Симферополя в 21.10, прибытие в Москву через день в 9.40 (первый рейс из Симферополя 28 апреля). В составе 15 одноэтажных вагонов, среди которых 13 плацкартных, один вагон-ресторан и один купейный штабной вагон.
Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Глава Минтранса рассказал, сколько мест планируется в летних поездах на юг
24 января, 18:45
 
ТуризмОбществоМоскваСимферопольГранд Сервис ЭкспрессРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала