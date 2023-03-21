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Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления
Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления - РИА Новости, 21.03.2023
Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозирует на этой неделе увеличение... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T02:59
2023-03-21T02:59
2023-03-21T03:09
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозирует на этой неделе увеличение числа подтопленных паводковыми водами приусадебных участков, мостов и автомобильных дорог в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. "Прогнозируется увеличение количества подтопленных приусадебных участков, низководных мостов и участков автомобильных дорог на севере Приволжского и Центрального федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. По данным института, на прошлой неделе регистрировался рост уровней воды до пяти метров на реках юга Приволжского федерального округа, а также Орловской, Тульской и Рязанской областей.
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происшествия, рязанская область, внии гочс, россия
Происшествия, Рязанская область, ВНИИ ГОЧС, Россия
Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления
ВНИИ ГОЧС: в Приволжье и ЦФО на этой неделе увеличится число зон подтопления