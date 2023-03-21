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Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления - РИА Новости, 21.03.2023
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02:59 21.03.2023 (обновлено: 03:09 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/podtopleniya-1859337186.html
Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления
Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления - РИА Новости, 21.03.2023
Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозирует на этой неделе увеличение... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T02:59
2023-03-21T03:09
происшествия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозирует на этой неделе увеличение числа подтопленных паводковыми водами приусадебных участков, мостов и автомобильных дорог в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. "Прогнозируется увеличение количества подтопленных приусадебных участков, низководных мостов и участков автомобильных дорог на севере Приволжского и Центрального федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. По данным института, на прошлой неделе регистрировался рост уровней воды до пяти метров на реках юга Приволжского федерального округа, а также Орловской, Тульской и Рязанской областей.
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происшествия, рязанская область, внии гочс, россия
Происшествия, Рязанская область, ВНИИ ГОЧС, Россия
Жителей Приволжья и ЦФО предупредили об увеличении числа зон подтопления

ВНИИ ГОЧС: в Приволжье и ЦФО на этой неделе увеличится число зон подтопления

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПодтопленная территория хутора Веселый Крымского района Краснодарского края
Подтопленная территория хутора Веселый Крымского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозирует на этой неделе увеличение числа подтопленных паводковыми водами приусадебных участков, мостов и автомобильных дорог в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.
"Прогнозируется увеличение количества подтопленных приусадебных участков, низководных мостов и участков автомобильных дорог на севере Приволжского и Центрального федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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По данным института, на прошлой неделе регистрировался рост уровней воды до пяти метров на реках юга Приволжского федерального округа, а также Орловской, Тульской и Рязанской областей.
 
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