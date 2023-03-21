https://ria.ru/20230321/podezdy-1859562667.html

Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год

Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год - РИА Новости, 21.03.2023

Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год

Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Московской области за 2023 год, в частности, в Истре, Клину и Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:56

2023-03-21T17:56

2023-03-21T17:56

новости подмосковья

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Московской области за 2023 год, в частности, в Истре, Клину и Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел в понедельник еженедельное совещание с руководящим составом правительства и главами городских округов, где был представлен отчет о проделанной работе в сфере ЖКХ. "У нас 147 тысяч подъездов. В этом году более 6 тысяч подъездов мы отремонтируем в наиболее чувствительных территориях, которые по разным причинам отставали. Нам необходимо обеспечить заметные изменения в Электростали, Пушкине, Истре, Клину, Наро-Фоминске и ещё в ряде территорий", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в рамках программы, которая действует на территории Подмосковья с 2016 года, уже привели в порядок почти 100 тысяч из 147,5 тысячи подъездов, при этом свыше 16 тысяч в план не внесены, так как это новостройки. Помимо этого, в 2023 году в регионе модернизируют канализационные системы в шести округах, в частности, в Балашихе, Красногорске и Чехове. Также решается проблема с подтоплением подвалов, которая возникает с приходом весны. "В регионе зафиксировано 1205 точек, требующих ремонта внутри дома и 142 связанных с неисправностью или износом внешних сетей. Для ликвидации этой ситуации на ближайшие два года запланировано провести за счет Фонда капитального ремонта 591 мероприятие по ремонту подвалов и фундаментов в 506 многоквартирных домах. 51 мероприятие в части ремонта системы канализации затронет 19 городских округов. В рамках госпрограммы на эти цели выделено 11 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы ЖКХ, который отмечается 19 марта, добавили в пресс-службе. Их в регионе около 100 тысяч человек. "И я хочу поблагодарить, поздравить и, самое главное, пожелать дальше совершенствоваться всем тем, кто задействован в этой большой и сложной работе", - сказал Воробьёв.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, клин, истра