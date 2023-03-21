Рейтинг@Mail.ru
Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:56 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/podezdy-1859562667.html
Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год
Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год - РИА Новости, 21.03.2023
Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год
Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Московской области за 2023 год, в частности, в Истре, Клину и Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:56
2023-03-21T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жкх
клин
истра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727929285_0:199:3165:1979_1920x0_80_0_0_d030349c4fbd8402fd36f7cd8bf88b92.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Московской области за 2023 год, в частности, в Истре, Клину и Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел в понедельник еженедельное совещание с руководящим составом правительства и главами городских округов, где был представлен отчет о проделанной работе в сфере ЖКХ. "У нас 147 тысяч подъездов. В этом году более 6 тысяч подъездов мы отремонтируем в наиболее чувствительных территориях, которые по разным причинам отставали. Нам необходимо обеспечить заметные изменения в Электростали, Пушкине, Истре, Клину, Наро-Фоминске и ещё в ряде территорий", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в рамках программы, которая действует на территории Подмосковья с 2016 года, уже привели в порядок почти 100 тысяч из 147,5 тысячи подъездов, при этом свыше 16 тысяч в план не внесены, так как это новостройки. Помимо этого, в 2023 году в регионе модернизируют канализационные системы в шести округах, в частности, в Балашихе, Красногорске и Чехове. Также решается проблема с подтоплением подвалов, которая возникает с приходом весны. "В регионе зафиксировано 1205 точек, требующих ремонта внутри дома и 142 связанных с неисправностью или износом внешних сетей. Для ликвидации этой ситуации на ближайшие два года запланировано провести за счет Фонда капитального ремонта 591 мероприятие по ремонту подвалов и фундаментов в 506 многоквартирных домах. 51 мероприятие в части ремонта системы канализации затронет 19 городских округов. В рамках госпрограммы на эти цели выделено 11 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы ЖКХ, который отмечается 19 марта, добавили в пресс-службе. Их в регионе около 100 тысяч человек. "И я хочу поблагодарить, поздравить и, самое главное, пожелать дальше совершенствоваться всем тем, кто задействован в этой большой и сложной работе", - сказал Воробьёв.
https://ria.ru/20221220/tarify-1840052398.html
https://ria.ru/20221108/remont-1830080968.html
московская область (подмосковье)
клин
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727929285_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_97675dcb3367a5ab51bfa2f8658521f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, клин, истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ, Клин, Истра

Более 6000 подъездов отремонтируют в Подмосковье за 2023 год

© РИА Новости / Константин ЧалабовРемонт подъезда
Ремонт подъезда - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Ремонт подъезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Московской области за 2023 год, в частности, в Истре, Клину и Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел в понедельник еженедельное совещание с руководящим составом правительства и главами городских округов, где был представлен отчет о проделанной работе в сфере ЖКХ.
"У нас 147 тысяч подъездов. В этом году более 6 тысяч подъездов мы отремонтируем в наиболее чувствительных территориях, которые по разным причинам отставали. Нам необходимо обеспечить заметные изменения в Электростали, Пушкине, Истре, Клину, Наро-Фоминске и ещё в ряде территорий", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в рамках программы, которая действует на территории Подмосковья с 2016 года, уже привели в порядок почти 100 тысяч из 147,5 тысячи подъездов, при этом свыше 16 тысяч в план не внесены, так как это новостройки. Помимо этого, в 2023 году в регионе модернизируют канализационные системы в шести округах, в частности, в Балашихе, Красногорске и Чехове. Также решается проблема с подтоплением подвалов, которая возникает с приходом весны.
Сотрудник организации Москоллектор РЭК-1 осматривает коммуникации коллекторного комплекса, расположенного под парком Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Индексация тарифов ЖКУ повлияет на ремонт коммунальной инфраструктуры в МО
20 декабря 2022, 16:52
"В регионе зафиксировано 1205 точек, требующих ремонта внутри дома и 142 связанных с неисправностью или износом внешних сетей. Для ликвидации этой ситуации на ближайшие два года запланировано провести за счет Фонда капитального ремонта 591 мероприятие по ремонту подвалов и фундаментов в 506 многоквартирных домах. 51 мероприятие в части ремонта системы канализации затронет 19 городских округов. В рамках госпрограммы на эти цели выделено 11 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.
Губернатор поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы ЖКХ, который отмечается 19 марта, добавили в пресс-службе. Их в регионе около 100 тысяч человек.
"И я хочу поблагодарить, поздравить и, самое главное, пожелать дальше совершенствоваться всем тем, кто задействован в этой большой и сложной работе", - сказал Воробьёв.
Больница после ремонта
Ремонт 70 медицинских учреждений проведут в Подмосковье в 2023 году
8 ноября 2022, 20:51
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖКХКлинИстра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала