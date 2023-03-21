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Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023
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12:53 21.03.2023 (обновлено: 22:52 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/podderzhka-1859439641.html
Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев
Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023
Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев
Экстремисты с помощью возможностей интернета стараются снизить уровень поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине среди россиян, заявил во вторник... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:53
2023-03-21T22:52
украина
россия
поволжье
николай патрушев
технологии
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УЛЬЯНОВСК, 21 мар — РИА Новости. Экстремисты с помощью возможностей интернета стараются снизить уровень поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине среди россиян, заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Поволжье. Он обратил внимание, что экстремистские организации проявляют высокую активность в информационном пространстве. "В прошлом году в округе почти на 40 процентов выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции", — сообщил Патрушев. Секретарь Совбеза также указал на попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество. По его словам, они представляют собой особую опасность.
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украина, россия, поволжье, николай патрушев, технологии
Украина, Россия, Поволжье, Николай Патрушев, Технологии
Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев

Патрушев: экстремисты в интернете стараются снизить уровень поддержки спецоперации

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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УЛЬЯНОВСК, 21 мар — РИА Новости. Экстремисты с помощью возможностей интернета стараются снизить уровень поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине среди россиян, заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Поволжье.
Он обратил внимание, что экстремистские организации проявляют высокую активность в информационном пространстве. "В прошлом году в округе почти на 40 процентов выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции", — сообщил Патрушев.
Секретарь Совбеза также указал на попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество. По его словам, они представляют собой особую опасность.
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УкраинаРоссияПоволжьеНиколай ПатрушевТехнологии
 
 
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