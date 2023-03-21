https://ria.ru/20230321/podderzhka-1859439641.html

Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев

Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023

Экстремисты стараются ослабить поддержку спецоперации, заявил Патрушев

Экстремисты с помощью возможностей интернета стараются снизить уровень поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине среди россиян, заявил во вторник... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:53

2023-03-21T12:53

2023-03-21T22:52

украина

россия

поволжье

николай патрушев

технологии

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УЛЬЯНОВСК, 21 мар — РИА Новости. Экстремисты с помощью возможностей интернета стараются снизить уровень поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине среди россиян, заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Поволжье. Он обратил внимание, что экстремистские организации проявляют высокую активность в информационном пространстве. "В прошлом году в округе почти на 40 процентов выросло число преступлений экстремистской направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет. Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции", — сообщил Патрушев. Секретарь Совбеза также указал на попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество. По его словам, они представляют собой особую опасность.

https://ria.ru/20230321/kaspersky-1859333841.html

украина

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украина, россия, поволжье, николай патрушев, технологии