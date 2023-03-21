https://ria.ru/20230321/plen-1859422726.html

Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением

Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением - РИА Новости, 21.03.2023

Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением

Сдаваться в плен, когда есть возможность оказывать решительное сопротивление, — это преступление, которое карается сроком до десяти лет колонии, разъясняется в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:21

2023-03-21T12:21

2023-03-21T16:06

безопасность

россия

верховный суд рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сдаваться в плен, когда есть возможность оказывать решительное сопротивление, — это преступление, которое карается сроком до десяти лет колонии, разъясняется в проекте постановления пленума Верховного суда России. "Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен", — сказано в проекте. Состава преступления нет, если военный "по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии". Санкция за добровольную сдачу в плен — от трех до десяти лет заключения, но если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью "Госизмена", которая грозит 20 годами колонии. Военный, впервые добровольно сдавшийся в плен, может избежать уголовной ответственности "только при наличии всех предусмотренных в норме условий": то есть если он "принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы" и не совершал в плену других преступлений.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, верховный суд рф, вооруженные силы рф