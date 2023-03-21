https://ria.ru/20230321/plen-1859422726.html
Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением
Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением - РИА Новости, 21.03.2023
Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением
Сдаваться в плен, когда есть возможность оказывать решительное сопротивление, — это преступление, которое карается сроком до десяти лет колонии, разъясняется в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:21
2023-03-21T12:21
2023-03-21T16:06
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сдаваться в плен, когда есть возможность оказывать решительное сопротивление, — это преступление, которое карается сроком до десяти лет колонии, разъясняется в проекте постановления пленума Верховного суда России. "Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен", — сказано в проекте. Состава преступления нет, если военный "по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии". Санкция за добровольную сдачу в плен — от трех до десяти лет заключения, но если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью "Госизмена", которая грозит 20 годами колонии. Военный, впервые добровольно сдавшийся в плен, может избежать уголовной ответственности "только при наличии всех предусмотренных в норме условий": то есть если он "принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы" и не совершал в плену других преступлений.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, верховный суд рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Верховный суд РФ, Вооруженные силы РФ
Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен при возможности сопротивления
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сдаваться в плен, когда есть возможность оказывать решительное сопротивление, — это преступление, которое карается сроком до десяти лет колонии, разъясняется в проекте постановления пленума Верховного суда России.
"Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен", — сказано в проекте. Состава преступления нет, если военный "по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии".
Санкция за добровольную сдачу в плен — от трех до десяти лет заключения, но если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью "Госизмена", которая грозит 20 годами колонии.
Военный, впервые добровольно сдавшийся в плен, может избежать уголовной ответственности "только при наличии всех предусмотренных в норме условий": то есть если он "принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы" и не совершал в плену других преступлений.
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