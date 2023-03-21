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Россия и КНР выразили озабоченность планами AUKUS по строительству подлодок
Россия и КНР выразили озабоченность планами AUKUS по строительству подлодок - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и КНР выразили озабоченность планами AUKUS по строительству подлодок
Россия и Китай выражают серьезную озабоченность планами AUKUS по строительству атомных подлодок. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:48
2023-03-21T20:48
2023-03-21T20:48
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай выражают серьезную озабоченность планами AUKUS по строительству атомных подлодок. Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны выражают серьезную озабоченность последствиями и рисками для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с созданием трехстороннего партнерства по безопасности (АУКУС) между США, Великобританией и Австралией и их планами по строительству атомных подводных лодок. Стороны решительно призывают членов этого партнерства строго выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддерживать региональный мир, стабильность и развитие в регионе", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html
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в мире, россия, китай, сша
В мире, Россия, Китай, США
Россия и КНР выразили озабоченность планами AUKUS по строительству подлодок
Россия и КНР выразили озабоченность планами AUKUS по строительству атомных подлодок