https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html

Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта

Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта - РИА Новости, 21.03.2023

Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта

В основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный Китаем, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:43

2023-03-21T18:43

2023-03-21T22:50

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киев

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный Китаем, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.Переговоры прошли конструктивноВ целом переговоры с председателем КНР были успешными и прошли конструктивно, отметил Путин. В заявлении для прессы он подчеркнул:Также Путин и Си Цзиньпин подписали совместные заявления "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".План Пекина по урегулированию на УкраинеВ феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

https://ria.ru/20230321/miroporyadok-1859591108.html

https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html

китай

украина

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"Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине "Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине 2023-03-21T18:43 true PT0M28S

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в мире, китай, украина, киев