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Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта - РИА Новости, 21.03.2023
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
В основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный Китаем, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:43
2023-03-21T18:43
2023-03-21T22:50
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный Китаем, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.Переговоры прошли конструктивноВ целом переговоры с председателем КНР были успешными и прошли конструктивно, отметил Путин. В заявлении для прессы он подчеркнул:Также Путин и Си Цзиньпин подписали совместные заявления "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".План Пекина по урегулированию на УкраинеВ феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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"Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине
"Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине
2023-03-21T18:43
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РИА Новости
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в мире, китай, украина, киев
В мире, Китай, Украина, Киев
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
В основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный Китаем, заявил Владимир Путин по итогам переговоров
с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
«
"Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем".
В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин
выступает в украинской ситуации за мир и диалог.
«
"В прошлом месяце в Китае была опубликована позиция КНР по политическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что по этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории".
Си Цзиньпин
председатель Китайской Народной Республики
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Переговоры прошли конструктивно
В целом переговоры с председателем КНР были успешными и прошли конструктивно, отметил Путин. В заявлении для прессы он подчеркнул:
- Москва и Пекин решительно выступают против нарушения интересов других стран с целью получения преимуществ;
- ️Россия будет работать на международных площадках для формирования в перспективе большого евразийского партнерства;
- имеются возможности для наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна;
- была подробно рассмотрена проблематика сотрудничества про энергетике, которое продвигается хорошими темпами;
- поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки;
- отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю.
Также Путин и Си Цзиньпин подписали совместные заявления "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
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План Пекина по урегулированию на Украине
В феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.
В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".
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