В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

В Кремле начались переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в расширенном составе
Использование нацвалют и юаней
Сотрудничество в энергетике
"Россия — стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях — как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования".
Си Цзиньпин: между Москвой и Пекином углубляется доверие
"Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях. <...> Я знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России".
Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.
Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.
К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.
К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.
Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.
Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.
Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.
Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.
Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.
Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.
Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.
Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.
Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.
К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.
Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.
Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.
Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.
Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.
"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.