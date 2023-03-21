https://ria.ru/20230321/peregovory-1859544904.html

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе - РИА Новости, 21.03.2023

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций в расширенном... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:08

2023-03-21T17:08

2023-03-21T18:20

си цзиньпин

политика

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций в расширенном составе.Использование нацвалют и юанейКак заявил президент на открытой части встречи, Россия выступает за использование национальных валют во взаимных расчетах, и юаней — в расчетах с третьими странами.Уже сейчас 2/3 товарооборота между Россией и Китаем проходит в рублях и юанях, напомнил глава государства.Сотрудничество в энергетикеКроме того, российский бизнес может удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях, сообщил Путин.Он отметил, что Москва и Пекин уже согласовали практически все параметры проекта "Сила Сибири — 2". По будущей магистрали через Монголию может пойти 50 миллиардов кубометров газа в год — "надежных, стабильных поставок из России".Говоря о завершившихся переговорах в узком составе, Путин отметил, что стороны провели содержательный и откровенный обмен мнениями "о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене".Си Цзиньпин: между Москвой и Пекином углубляется довериеВ свою очередь, Си Цзиньпин отметил сближение между двумя странами и заявил о готовности вместе с Путиными обозначить план развития двусторонних отношений.В закрытых обсуждениях в узком составе участвовали зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.В переговорах в расширенном составе к ним присоединились первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, замначальника управления президента по внешней политике Денис Агафонов.После переговоров лидеры выступят с заявлениями для прессы. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Председатель КНР накануне встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

си цзиньпин, политика, россия, китай, владимир путин