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В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе - РИА Новости, 21.03.2023
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17:08 21.03.2023 (обновлено: 18:20 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859544904.html
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе - РИА Новости, 21.03.2023
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
В Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций в расширенном... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:08
2023-03-21T18:20
си цзиньпин
политика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций в расширенном составе.Использование нацвалют и юанейКак заявил президент на открытой части встречи, Россия выступает за использование национальных валют во взаимных расчетах, и юаней — в расчетах с третьими странами.Уже сейчас 2/3 товарооборота между Россией и Китаем проходит в рублях и юанях, напомнил глава государства.Сотрудничество в энергетикеКроме того, российский бизнес может удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях, сообщил Путин.Он отметил, что Москва и Пекин уже согласовали практически все параметры проекта "Сила Сибири — 2". По будущей магистрали через Монголию может пойти 50 миллиардов кубометров газа в год — "надежных, стабильных поставок из России".Говоря о завершившихся переговорах в узком составе, Путин отметил, что стороны провели содержательный и откровенный обмен мнениями "о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене".Си Цзиньпин: между Москвой и Пекином углубляется довериеВ свою очередь, Си Цзиньпин отметил сближение между двумя странами и заявил о готовности вместе с Путиными обозначить план развития двусторонних отношений.В закрытых обсуждениях в узком составе участвовали зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.В переговорах в расширенном составе к ним присоединились первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, замначальника управления президента по внешней политике Денис Агафонов.После переговоров лидеры выступят с заявлениями для прессы. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Председатель КНР накануне встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
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си цзиньпин, политика, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Политика, Россия, Китай, Владимир Путин
В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

В Кремле начались переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в расширенном составе

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций в расширенном составе.

Использование нацвалют и юаней

Как заявил президент на открытой части встречи, Россия выступает за использование национальных валют во взаимных расчетах, и юаней — в расчетах с третьими странами.
«
"Во взаимной торговле все активней используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. <...> Мы — за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Владимир Путин
Уже сейчас 2/3 товарооборота между Россией и Китаем проходит в рублях и юанях, напомнил глава государства.

Сотрудничество в энергетике

Кроме того, российский бизнес может удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях, сообщил Путин.
«

"Россия — стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях — как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Владимир Путин
Он отметил, что Москва и Пекин уже согласовали практически все параметры проекта "Сила Сибири — 2". По будущей магистрали через Монголию может пойти 50 миллиардов кубометров газа в год — "надежных, стабильных поставок из России".
Говоря о завершившихся переговорах в узком составе, Путин отметил, что стороны провели содержательный и откровенный обмен мнениями "о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00

Си Цзиньпин: между Москвой и Пекином углубляется доверие

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил сближение между двумя странами и заявил о готовности вместе с Путиными обозначить план развития двусторонних отношений.
«

"Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях. <...> Я знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
председатель Китайской Народной Республики
Новый импульс развитию китайско-российских отношений: Си Цзиньпин в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2.

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Военнослужащие роты почетного караула на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 8

Самолет Си Цзиньпина приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

К визиту китайского лидера в Москву приковано всеобщее внимание, его борт стал самым отслеживаемым в мире.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Си Цзиньпин посещает Россию 20—22 марта по приглашению Владимира Путина.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Это первая заграничная поездка главы Китая после переизбрания на третий срок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Журналисты на церемонии встречи Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Визит нацелен на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права, заявил Си Цзиньпин сразу по прибытии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", — подчеркнул председатель КНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8
В закрытых обсуждениях в узком составе участвовали зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
В переговорах в расширенном составе к ним присоединились первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, замначальника управления президента по внешней политике Денис Агафонов.
После переговоров лидеры выступят с заявлениями для прессы. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Председатель КНР накануне встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
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