https://ria.ru/20230321/peregovory-1859519369.html

Белорусские дипломаты призвали к мирным переговорам по Украине

Белорусские дипломаты призвали к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Белорусские дипломаты призвали к мирным переговорам по Украине

Постоянное представительство Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в рамках сессии Совета ООН по правам человека призвало... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:04

2023-03-21T16:04

2023-03-21T16:05

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Постоянное представительство Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в рамках сессии Совета ООН по правам человека призвало использовать все возможности для мирных переговоров по Украине. "Беларусь призывает немедленно остановить движение к пропасти и использовать все возможности для начала мирных переговоров. СПЧ (Совет по правам человека – ред.) и правозащитные механизмы обязаны продвигать мирный процесс, если они защищают права человека", - приводит Telegram-канал представительства его заявление, которое было озвучено в ходе диалога с комиссией по расследованию на Украине в рамках сессии СПЧ ООН. В постпредстве отметили, что "продолжающийся конфликт в Украине, в котором страдает мирное население, имеет все предпосылки к дальнейшей эскалации". Подчеркивается, что "сопротивляющиеся этой экспансии государства назначаются "нарушителями" прав человека и становятся объектом для грубого вмешательства во внутренние дела, а также военных интервенций, ведущих к гражданским войнам, разрухе, гуманитарным катастрофам". "Все разумные люди ожидают мирных переговоров по ситуации в Украине. Однако мы наблюдаем растущие аппетиты украинских властей в получении вооружений, а также колоссальное обогащение военно-промышленного комплекса Запада на этом кризисе. На эскалацию конфликта нацелены и террористические провокации, которые пытаются совершать украинские диверсанты на территории Беларуси и поддерживаемые из-за рубежа экстремистские группы", - добавили в белорусском представительстве.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html

https://ria.ru/20230321/putin-1859514701.html

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