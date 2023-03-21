https://ria.ru/20230321/pavodok-1859514575.html
В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов
В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов - РИА Новости, 21.03.2023
В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов
Семь мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщил во вторник журналистам представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:57
2023-03-21T15:57
2023-03-21T15:57
воронежская область
паводки в россии
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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Семь мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщил во вторник журналистам представитель ГУМЧС по региону. О начале весеннего паводка в Воронежской области спасатели объявили 10 марта. По данным на 17 марта, в регионе были затоплены 17 мостов, к понедельнику, 20 марта, их число сократилось до девяти. "Паводковая обстановка. В целом ситуация стабильна. На территории области, на 21 марта, затоплено семь низководных мостов (за сутки освободились три моста, один мост добавился) в шести муниципальных районах", - сообщил представитель ГУМЧС. По его словам, экстренной ситуации в связи с затоплением мостов в регионе нет.
https://ria.ru/20230320/pavodok-1859049334.html
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воронежская область, паводки в россии
Воронежская область, Паводки в России
В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов
В Воронежской области из-за весеннего паводка оказались затоплены семь мостов
ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Семь мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщил во вторник журналистам представитель ГУМЧС по региону.
О начале весеннего паводка в Воронежской области спасатели объявили 10 марта. По данным на 17 марта, в регионе были затоплены 17 мостов, к понедельнику, 20 марта, их число сократилось до девяти.
"Паводковая обстановка. В целом ситуация стабильна. На территории области, на 21 марта, затоплено семь низководных мостов (за сутки освободились три моста, один мост добавился) в шести муниципальных районах", - сообщил представитель ГУМЧС.
По его словам, экстренной ситуации в связи с затоплением мостов в регионе нет.
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