https://ria.ru/20230321/pavodok-1859514575.html

В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов

В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов - РИА Новости, 21.03.2023

В Воронежской области из-за паводка оказались затоплены семь мостов

Семь мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщил во вторник журналистам представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:57

2023-03-21T15:57

2023-03-21T15:57

воронежская область

паводки в россии

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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Семь мостов оказались затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщил во вторник журналистам представитель ГУМЧС по региону. О начале весеннего паводка в Воронежской области спасатели объявили 10 марта. По данным на 17 марта, в регионе были затоплены 17 мостов, к понедельнику, 20 марта, их число сократилось до девяти. "Паводковая обстановка. В целом ситуация стабильна. На территории области, на 21 марта, затоплено семь низководных мостов (за сутки освободились три моста, один мост добавился) в шести муниципальных районах", - сообщил представитель ГУМЧС. По его словам, экстренной ситуации в связи с затоплением мостов в регионе нет.

https://ria.ru/20230320/pavodok-1859049334.html

воронежская область

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воронежская область, паводки в россии