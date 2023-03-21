США поставят Украине ЗРК Patriot раньше, чем ожидалось, пишут СМИ
CNN: США поставят Украине ЗРК Patriot раньше, чем ожидалось
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА новости. США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot раньше, чем изначально ожидалось из-за сокращенного времени обучения американцами украинских войск, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Системы противоракетной обороны Patriot будут доставлены на Украину раньше, чем изначально планировалось", - говорится в публикации.
Первоначально курс обучения украинцев на американской военной базе в штате Оклахома был запланирован на 10 недель, но затем был сокращен до 8 недель.
Отмечается, что военнослужащие ВСУ завершат обучение на территории США уже в ближайшие дни, после чего вернутся в Европу для подготовки к работе с двумя комплексами производства США, а также совместного производства Германии и Нидерландов, которые будут поставлены Киеву в ближайшие недели.
Ранее в марте газета Financial Times сообщала, что Украина, предположительно, получила один из двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, обещанных США и Германией, но он пока не введен в эксплуатацию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".