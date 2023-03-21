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Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков - РИА Новости, 21.03.2023
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17:41 21.03.2023 (обновлено: 18:21 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/partnerstvo-1859556967.html
Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков
Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков - РИА Новости, 21.03.2023
Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков
Уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов в международных отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:41
2023-03-21T18:21
россия
китай
цены на нефть
сергей рябков
вашингтон (штат)
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов в международных отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для нас суверенный выбор КНР, с которой мы отстраиваем совершенно уникальные, особые отношения партнерства, не имеющие аналогов на сегодняшний день в международных отношениях, по моей оценке, для нас этот суверенный выбор важнее, намного важнее того, что могут думать о ядерном потенциале КНР наши оппоненты, наши стратегические противники в Вашингтоне", - сказал он в эфире "Первого канала", комментируя планы Вашингтона втянуть Пекин в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
https://ria.ru/20230320/kitay-1859247972.html
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китай
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россия, китай, цены на нефть, сергей рябков, вашингтон (штат), владимир путин, нато
Россия, Китай, Цены на нефть, Сергей Рябков, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО
Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов в международных отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для нас суверенный выбор КНР, с которой мы отстраиваем совершенно уникальные, особые отношения партнерства, не имеющие аналогов на сегодняшний день в международных отношениях, по моей оценке, для нас этот суверенный выбор важнее, намного важнее того, что могут думать о ядерном потенциале КНР наши оппоненты, наши стратегические противники в Вашингтоне", - сказал он в эфире "Первого канала", комментируя планы Вашингтона втянуть Пекин в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.
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