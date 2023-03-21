Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов в международных отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Для нас суверенный выбор КНР, с которой мы отстраиваем совершенно уникальные, особые отношения партнерства, не имеющие аналогов на сегодняшний день в международных отношениях, по моей оценке, для нас этот суверенный выбор важнее, намного важнее того, что могут думать о ядерном потенциале КНР наши оппоненты, наши стратегические противники в Вашингтоне", - сказал он в эфире "Первого канала", комментируя планы Вашингтона втянуть Пекин в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.