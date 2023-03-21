https://ria.ru/20230321/partnerstvo-1859556967.html

Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков

Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков - РИА Новости, 21.03.2023

Уровень партнерства России с КНР сегодня не имеет аналогов, заявил Рябков

Уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов в международных отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:41

2023-03-21T17:41

2023-03-21T18:21

россия

китай

цены на нефть

сергей рябков

вашингтон (штат)

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уровень партнерства России с Китаем сегодня не имеет аналогов в международных отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для нас суверенный выбор КНР, с которой мы отстраиваем совершенно уникальные, особые отношения партнерства, не имеющие аналогов на сегодняшний день в международных отношениях, по моей оценке, для нас этот суверенный выбор важнее, намного важнее того, что могут думать о ядерном потенциале КНР наши оппоненты, наши стратегические противники в Вашингтоне", - сказал он в эфире "Первого канала", комментируя планы Вашингтона втянуть Пекин в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.

https://ria.ru/20230320/kitay-1859247972.html

россия

китай

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, цены на нефть, сергей рябков, вашингтон (штат), владимир путин, нато