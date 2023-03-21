https://ria.ru/20230321/parizh-1859642328.html

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 21.03.2023

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:20

2023-03-21T23:20

2023-03-21T23:39

в мире

париж

элизабет борн

франция

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник профсоюзы вновь призвали граждан выйти на акцию против принятой на минувшей неделе пенсионной реформы. К вечеру на площади Республики собрались несколько тысяч человек.Во время манифестации начались беспорядки. Радикально настроенные протестующие сожгли припаркованный неподалеку мопед, после чего вмешалась полиция. Силовиков стали забрасывать петардами и стеклянными бутылками, они в ответ применили слезоточивый газ.На минувшей неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций.Глава МВД республики Жеральд Дарманен сообщил, что с четверга по всей стране задержали 855 человек. Тем не менее профсоюзы 23 марта созывают новую — девятую — общенациональную манифестацию.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

париж

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в мире, париж, элизабет борн, франция, жеральд дарманен