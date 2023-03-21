https://ria.ru/20230321/parizh-1859331548.html

На акциях против пенсионной реформы в Париже задержали 101 человека

На акциях против пенсионной реформы в Париже задержали 101 человека - РИА Новости, 21.03.2023

На акциях против пенсионной реформы в Париже задержали 101 человека

Число задержанных на демонстрациях в Париже против пенсионной реформы возросло до 101, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T01:03

2023-03-21T01:03

2023-03-21T01:07

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ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости. Число задержанных на демонстрациях в Париже против пенсионной реформы возросло до 101, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Ранее СМИ сообщали о 70 таких случаев. Как отмечается, на местах действуют две тысячи силовиков. Сотни манифестантов вышли на площадь Вобан в ожидании итогов голосования в Национальном собрании Франции по двум вотумам недоверия правительству из-за проведения пенсионной реформы.Акция проходила мирно, пока не стали известны результаты.Митингующие начали поджигать мусорные баки, забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и стали оттеснять протестующих.В понедельник днем в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). "За" проголосовали 278 депутатов, и только девять высказались против. Тем не менее вотум был отклонен, поскольку не получил абсолютного большинства, составляющего 287 голосов.За принятие второго вотума недоверия, который выдвинула фракция партии "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен проголосовали только 94 депутата, он также был отклонен.На минувшей неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "конце демократии".Реформа также спровоцировала протесты во французском обществе. За два месяца в стране прошло уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций.

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230317/parizh-1858694050.html

https://ria.ru/20230320/frantsiya-1859230493.html

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Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже Столкновение демонстрантов и полиции во время акции протеста в Париже 2023-03-21T01:03 true PT0M45S

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в мире, париж, франция, марин ле пен, элизабет борн