https://ria.ru/20230321/ozkho-1859632751.html

Россия и Китай обеспокоились политизацией ОЗХО

Россия и Китай обеспокоились политизацией ОЗХО - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай обеспокоились политизацией ОЗХО

Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:05

2023-03-21T22:05

2023-03-21T22:05

в мире

россия

китай

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, организация по запрещению химического оружия