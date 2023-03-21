https://ria.ru/20230321/ozkho-1859632751.html
Россия и Китай обеспокоились политизацией ОЗХО
Россия и Китай обеспокоились политизацией ОЗХО - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай обеспокоились политизацией ОЗХО
Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T22:05
2023-03-21T22:05
2023-03-21T22:05
в мире
россия
китай
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля. "Стороны привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html
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в мире, россия, китай, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Китай, Организация по запрещению химического оружия
Россия и Китай обеспокоились политизацией ОЗХО
Россия и Китай в совместном заявлении выразили обеспокоенность политизацией ОЗХО