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В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
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05:38 21.03.2023 (обновлено: 11:08 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/otstavka-1859342469.html
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией
Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией, заявили представители этого РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:38
2023-03-21T11:08
польша
россия
франция
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией, заявили представители этого политического движения в официальном Twitter-аккаунте.Депутат также обвинил посла в том, что он "живет в альтернативной реальности", в которой Польша обязана вступить в конфликт с Россией. Заявление Росцишевского политик назвал противоречащим интересам государства.Кроме того, Винницкий подчеркнул, что подобные слова "никогда не должны звучать из уст польского посла".Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI предположил, что, если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт.
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164081.html
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польша, россия, франция, в мире
Польша, Россия, Франция, В мире
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией

"Конфедерация" потребовала отставки посла Польши в Париже из-за слов о конфликте с Россией

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией, заявили представители этого политического движения в официальном Twitter-аккаунте.
«

"Это заявление (Росцишевского. — Прим. ред.) скандально, и поэтому "Конфедерация" требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности", — отметил депутат сейма от партии Роберт Винницкий в видеозаписи, прикрепленной к публикации.

Депутат также обвинил посла в том, что он "живет в альтернативной реальности", в которой Польша обязана вступить в конфликт с Россией. Заявление Росцишевского политик назвал противоречащим интересам государства.
Кроме того, Винницкий подчеркнул, что подобные слова "никогда не должны звучать из уст польского посла".
Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI предположил, что, если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт.
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