https://ria.ru/20230321/otstavka-1859342469.html
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией
Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией, заявили представители этого РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T05:38
2023-03-21T05:38
2023-03-21T11:08
польша
россия
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией, заявили представители этого политического движения в официальном Twitter-аккаунте.Депутат также обвинил посла в том, что он "живет в альтернативной реальности", в которой Польша обязана вступить в конфликт с Россией. Заявление Росцишевского политик назвал противоречащим интересам государства.Кроме того, Винницкий подчеркнул, что подобные слова "никогда не должны звучать из уст польского посла".Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI предположил, что, если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт.
https://ria.ru/20230320/polsha-1859164081.html
польша
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, франция, в мире
Польша, Россия, Франция, В мире
В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией
"Конфедерация" потребовала отставки посла Польши в Париже из-за слов о конфликте с Россией