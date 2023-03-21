https://ria.ru/20230321/otstavka-1859342469.html

В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией

В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

В Польше призвали к отставке посла, заявившего о конфликте с Россией

Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией, заявили представители этого РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T05:38

2023-03-21T05:38

2023-03-21T11:08

польша

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в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Польская партия "Конфедерация" потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией, заявили представители этого политического движения в официальном Twitter-аккаунте.Депутат также обвинил посла в том, что он "живет в альтернативной реальности", в которой Польша обязана вступить в конфликт с Россией. Заявление Росцишевского политик назвал противоречащим интересам государства.Кроме того, Винницкий подчеркнул, что подобные слова "никогда не должны звучать из уст польского посла".Ранее посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI предположил, что, если у Украины не получится "защитить независимость", Польше придется ввязаться в конфликт.

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164081.html

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польша, россия, франция, в мире