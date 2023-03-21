Президент Чехии рассказал о ревизии отношений с Китаем в Европе
Президент Чехии Павел: в ряде европейских стран проходит ревизия отношений с Китаем
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ПРАГА, 21 мар - РИА Новости. Важной темой переговоров с ведущими немецкими политиками было отношение к Китаю, которое, в частности, в Германии и Чехии, проходит определенную ревизию, заявил журналистам в Берлине во вторник вечером находившийся в Германии с визитом президент Чехии Петр Павел.
В ходе визита глава Чехии провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также встретился с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком.
"Одной из важных тем переговоров в Берлине было отношение к Китаю и формирование политики в отношении к Китаю. И у нас (в Чехии), и в Германии проходит ее ревизия. Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Это дано тем, что всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в войне против Украины. Для немецкой стороны также важное значение имеет экономическая политика КНР", - сказал Павел.
Как заявил Павел, он убежден в том, что в отношении Китая может и должна быть успешной только единая политика всей Европы, всего демократического мира. Только она, по мнению Павела, сможет обеспечить отношения по принципу "равный с равным".
Затронув тему Украины, чешский президент с удовлетворением отметил готовность немецких властей к долговременной поддержке этой страны.
"Важно сохранить единство в поддержке Украины. Как я слышал от канцлера Шольца, Германия готова к долговременной поддержке Украины и готова предоставить (Киеву) то, в чем он нуждается для эффективной обороны. Думаю, что это важный сигнал, который должны услышать другие европейские страны, чтобы продолжать помогать Украине и сохранить эту поддержку при любом развитии ситуации", - заявил Павел.