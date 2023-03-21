https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html

Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав

Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав - РИА Новости, 21.03.2023

Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав

Отношения России и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:33

2023-03-21T21:33

2023-03-21T21:33

китай

россия

владимир путин

оон

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров. "Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы - постоянные члены Совета безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230321/tost-1859618560.html

китай

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