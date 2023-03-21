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Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав - РИА Новости, 21.03.2023
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21:33 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав - РИА Новости, 21.03.2023
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав
Отношения России и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:33
2023-03-21T21:33
китай
россия
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров. "Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы - постоянные члены Совета безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете", - сказал Путин.
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китай, россия, владимир путин, оон, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, ООН, В мире
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав

Путин назвал отношения России с Китаем образцом взаимодействия мировых держав

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров.
"Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы - постоянные члены Совета безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете", - сказал Путин.
Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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