https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859627602.html
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав - РИА Новости, 21.03.2023
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав
Отношения России и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:33
2023-03-21T21:33
2023-03-21T21:33
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая - пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете, заявил президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров. "Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы - постоянные члены Совета безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете", - сказал Путин.
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Китай, Россия, Владимир Путин, ООН, В мире
Путин назвал отношения с Китаем образцом взаимодействия мировых держав
Путин назвал отношения России с Китаем образцом взаимодействия мировых держав