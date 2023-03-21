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Отношения России и Китая не носят конфронтационного характера - РИА Новости, 21.03.2023
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19:38 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859601183.html
Отношения России и Китая не носят конфронтационного характера
Отношения России и Китая не носят конфронтационного характера - РИА Новости, 21.03.2023
Отношения России и Китая не носят конфронтационного характера
Отношения РФ и КНР не носят блокового и конфронтационного характера, а также не направлены против других стран, соответствующее совместное заявление... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:38
2023-03-21T19:38
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения РФ и КНР не носят блокового и конфронтационного характера, а также не направлены против других стран, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. "Отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, подобным союзам, сложившимся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят при этом блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран", - говорится в заявлении.
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россия, китай
Россия, Китай
Отношения России и Китая не носят конфронтационного характера

Отношения России и Китая не носят блокового и конфронтационного характера

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения РФ и КНР не носят блокового и конфронтационного характера, а также не направлены против других стран, соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, подобным союзам, сложившимся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, не носят при этом блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран", - говорится в заявлении.
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