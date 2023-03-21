https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859578301.html
Путин обозначил приоритет в отношениях России и Китая
Путин обозначил приоритет в отношениях России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023
Путин обозначил приоритет в отношениях России и Китая
Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях с КНР приоритетом всегда являются торгово-экономические сотрудничество. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:35
2023-03-21T18:35
2023-03-21T18:56
россия
китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях с КНР приоритетом всегда являются торгово-экономические сотрудничество."Приоритетной для нас была и остается тематика торгового экономического взаимодействия, что вполне естественно, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера нашей страны", - заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров во вторник.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин обозначил приоритет в отношениях России и Китая
Путин назвал торгово-экономическое сотрудничество приоритетом в отношениях с Китаем