https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859578301.html

Путин обозначил приоритет в отношениях России и Китая

Путин обозначил приоритет в отношениях России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023

Путин обозначил приоритет в отношениях России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях с КНР приоритетом всегда являются торгово-экономические сотрудничество. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:35

2023-03-21T18:35

2023-03-21T18:56

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях с КНР приоритетом всегда являются торгово-экономические сотрудничество."Приоритетной для нас была и остается тематика торгового экономического взаимодействия, что вполне естественно, учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера нашей страны", - заявил Путин по итогам российско-китайских переговоров во вторник.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин, в мире