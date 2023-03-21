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РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки - РИА Новости, 21.03.2023
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20:05 21.03.2023 (обновлено: 20:41 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859609270.html
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки - РИА Новости, 21.03.2023
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки
В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:05
2023-03-21T20:41
москва
россия
пекин
в мире
китай
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Текст опубликован на сайте Кремля."Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении."Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием", - также говорится в сообщении.Россия и Китай также заявили, что ядерные державы не должны размещать атомное оружие за пределами своих территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие."Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие", - говорится в тексте совместного заявления.
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москва, россия, пекин, в мире, китай
Москва, Россия, Пекин, В мире, Китай
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки

Россия и КНР: странам нужно выводить все размещенное за рубежом ядерное оружие

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Текст опубликован на сайте Кремля.
"Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении.
"Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием", - также говорится в сообщении.
Россия и Китай также заявили, что ядерные державы не должны размещать атомное оружие за пределами своих территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие.
"Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие", - говорится в тексте совместного заявления.
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