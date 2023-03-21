https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859609270.html
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки - РИА Новости, 21.03.2023
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки
В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:05
2023-03-21T20:05
2023-03-21T20:41
москва
россия
пекин
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Текст опубликован на сайте Кремля."Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении."Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием", - также говорится в сообщении.Россия и Китай также заявили, что ядерные державы не должны размещать атомное оружие за пределами своих территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие."Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие", - говорится в тексте совместного заявления.
https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859581976.html
москва
россия
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, пекин, в мире, китай
Москва, Россия, Пекин, В мире, Китай
РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки
Россия и КНР: странам нужно выводить все размещенное за рубежом ядерное оружие
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Текст опубликован на сайте Кремля.
"Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении.
"Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием", - также говорится в сообщении.
Россия и Китай также заявили, что ядерные державы не должны размещать атомное оружие за пределами своих территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие.
"Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие", - говорится в тексте совместного заявления.
Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом