https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859609270.html

РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки

РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки - РИА Новости, 21.03.2023

РФ и КНР призвали страны на практике следовать соглашению ядерной пятерки

В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:05

2023-03-21T20:05

2023-03-21T20:41

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана, об этом говорится в тексте совместного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Текст опубликован на сайте Кремля."Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении."Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием", - также говорится в сообщении.Россия и Китай также заявили, что ядерные державы не должны размещать атомное оружие за пределами своих территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие."Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие", - говорится в тексте совместного заявления.

https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859581976.html

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