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Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 21.03.2023 (обновлено: 14:13 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859471419.html
Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы
Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы - РИА Новости, 21.03.2023
Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что во время телефонного разговора с советником президента США по национальной... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:12
2023-03-21T14:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
андрей ермак
владимир зеленский
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудил вопрос скорейшего предоставления украинской армии дополнительного вооружения и боеприпасов. "Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте, в том числе на самых сложных направлениях в Донецкой области", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Сообщается, что Ермак акцентировал внимание на важности скорейшего предоставления украинской армии дополнительного вооружения и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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россия, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, джейк салливан, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, НАТО
Украина попросила США предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы

Ермак обсудил с Салливаном предоставление дополнительного вооружения и боеприпасов Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил во вторник, что во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудил вопрос скорейшего предоставления украинской армии дополнительного вооружения и боеприпасов.
"Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Проинформировал Салливана о текущей ситуации на фронте, в том числе на самых сложных направлениях в Донецкой области", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Сообщается, что Ермак акцентировал внимание на важности скорейшего предоставления украинской армии дополнительного вооружения и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДжейк СалливанНАТО
 
 
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