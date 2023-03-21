https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859398792.html

В Киеве заявили, что не знают о поставках в Россию китайского вооружения

В Киеве заявили, что не знают о поставках в Россию китайского вооружения - РИА Новости, 21.03.2023

В Киеве заявили, что не знают о поставках в Россию китайского вооружения

Киев не располагает данными о том, что Россия получает оружие из Китая, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:14

2023-03-21T11:14

2023-03-21T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

китай

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киев не располагает данными о том, что Россия получает оружие из Китая, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона."Об оружии от Китая для России пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано. На данный момент у нас нет таких данных", — сказал он.В конце февраля глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай якобы рассматривает возможность поставки в Россию сотни беспилотников, а также другого вооружения. Об обеспокоенности по этому поводу говорили также в ЕС и НАТО, хотя и признавали, что никаких доказательств не имеется.Накануне официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь в очередной раз призвал Вашингтон подливать масло в огонь. Он напомнил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что американским властям следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это отвечали, что западная военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html

https://ria.ru/20230317/ssha-1858488990.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, китай, ситуация в днр и лнр