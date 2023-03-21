https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859398792.html
В Киеве заявили, что не знают о поставках в Россию китайского вооружения
В Киеве заявили, что не знают о поставках в Россию китайского вооружения - РИА Новости, 21.03.2023
В Киеве заявили, что не знают о поставках в Россию китайского вооружения
Киев не располагает данными о том, что Россия получает оружие из Китая, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:14
2023-03-21T11:14
2023-03-21T11:51
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киев не располагает данными о том, что Россия получает оружие из Китая, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона."Об оружии от Китая для России пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано. На данный момент у нас нет таких данных", — сказал он.В конце февраля глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай якобы рассматривает возможность поставки в Россию сотни беспилотников, а также другого вооружения. Об обеспокоенности по этому поводу говорили также в ЕС и НАТО, хотя и признавали, что никаких доказательств не имеется.Накануне официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь в очередной раз призвал Вашингтон подливать масло в огонь. Он напомнил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что американским властям следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это отвечали, что западная военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230321/zelenskiy-1859361967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, китай, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что не знают о поставках в Россию китайского вооружения
ГУР МО Украины заявило, что у него нет данных о поставках в Россию китайского вооружения
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Киев не располагает данными о том, что Россия получает оружие из Китая, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире
всеукраинского телемарафона.
"Об оружии от Китая для России пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано. На данный момент у нас нет таких данных", — сказал он.
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В конце февраля глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай якобы рассматривает возможность поставки в Россию сотни беспилотников, а также другого вооружения. Об обеспокоенности по этому поводу говорили также в ЕС и НАТО, хотя и признавали, что никаких доказательств не имеется.
Накануне официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь в очередной раз призвал Вашингтон подливать масло в огонь. Он напомнил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что американским властям следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это отвечали, что западная военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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