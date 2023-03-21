https://ria.ru/20230321/operatsii-1859437936.html
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев
Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций, фактически они уже стали участниками... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:51
2023-03-21T12:51
2023-03-21T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
николай патрушев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
УЛЬЯНОВСК, 21 мар – РИА Новости. Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций, фактически они уже стали участниками конфликта против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске во вторник. "Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций. При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях", - обратил внимание он. Как подчеркнул Патрушев, "принятое президентом России (Владимиром Путиным) решение о проведении специальной военной операции и предпринимаемые действия нацелены на обеспечение безопасности нашей страны, защиту ее национальных интересов". "Освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности", - выразил уверенность секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20230320/pomosch-1859321693.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, николай патрушев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Николай Патрушев, Владимир Путин
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев
Патрушев: США и их вассалы накачивают Украину оружием, помогают в планировании операций