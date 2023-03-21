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Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/operatsii-1859437936.html
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев
Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций, фактически они уже стали участниками... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T12:51
2023-03-21T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
николай патрушев
владимир путин
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УЛЬЯНОВСК, 21 мар – РИА Новости. Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций, фактически они уже стали участниками конфликта против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске во вторник. "Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций. При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях", - обратил внимание он. Как подчеркнул Патрушев, "принятое президентом России (Владимиром Путиным) решение о проведении специальной военной операции и предпринимаемые действия нацелены на обеспечение безопасности нашей страны, защиту ее национальных интересов". "Освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности", - выразил уверенность секретарь СБ РФ.
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в мире, россия, украина, киев, николай патрушев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Николай Патрушев, Владимир Путин
Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев

Патрушев: США и их вассалы накачивают Украину оружием, помогают в планировании операций

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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УЛЬЯНОВСК, 21 мар – РИА Новости. Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций, фактически они уже стали участниками конфликта против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске во вторник.
"Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций. При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях", - обратил внимание он.
Как подчеркнул Патрушев, "принятое президентом России (Владимиром Путиным) решение о проведении специальной военной операции и предпринимаемые действия нацелены на обеспечение безопасности нашей страны, защиту ее национальных интересов". "Освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности", - выразил уверенность секретарь СБ РФ.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В США назвали объем военной помощи Украине за период работы Байдена
20 марта, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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