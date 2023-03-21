https://ria.ru/20230321/operatsii-1859437936.html

Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев

Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.03.2023

Запад помогает Украине в планировании операций, заявил Патрушев

Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций, фактически они уже стали участниками... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:51

2023-03-21T12:51

2023-03-21T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

киев

николай патрушев

владимир путин

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УЛЬЯНОВСК, 21 мар – РИА Новости. Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями, обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании операций, фактически они уже стали участниками конфликта против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске во вторник. "Преследуя цель добиться поражения России, США и их вассалы продолжают накачивать украинский режим вооружением и фактически уже являются участниками конфликта. Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций. При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой. Да и боевые действия идут не на их территориях", - обратил внимание он. Как подчеркнул Патрушев, "принятое президентом России (Владимиром Путиным) решение о проведении специальной военной операции и предпринимаемые действия нацелены на обеспечение безопасности нашей страны, защиту ее национальных интересов". "Освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом становления многополярного мира, возвращения стабильности и укрепления международной безопасности", - выразил уверенность секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20230320/pomosch-1859321693.html

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в мире, россия, украина, киев, николай патрушев, владимир путин