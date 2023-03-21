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ООН отреагировала на инициативу КНР по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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21:54 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/oon-1859630666.html
ООН отреагировала на инициативу КНР по Украине
ООН отреагировала на инициативу КНР по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
ООН отреагировала на инициативу КНР по Украине
ООН поощряет все усилия любых стран, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:54
2023-03-21T21:54
в мире
украина
китай
россия
фархан хак
владимир путин
оон
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ООН, 21 мар – РИА Новости. ООН поощряет все усилия любых стран, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение президента России Владимира Путина о мирном плане Китая. Ранее Путин заявил, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования, но тогда, когда к нему будут готовы на западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html
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в мире, украина, китай, россия, фархан хак, владимир путин, оон
В мире, Украина, Китай, Россия, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН
ООН отреагировала на инициативу КНР по Украине

В ООН на фоне инициативы КНР по Украине заявили, что поощряют усилия любых стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 мар – РИА Новости. ООН поощряет все усилия любых стран, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение президента России Владимира Путина о мирном плане Китая.
«

"Для нас слишком мало времени прошло, чтобы давать оценки. Нам нужно больше деталей по поводу предложений. Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать все, что в их силах, для разрешения этого конфликта путем диалога. И если будет путь к миру с участием одной из этих стран, мы призываем ее продолжать прилагать усилия", - сказал Хак.

Ранее Путин заявил, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования, но тогда, когда к нему будут готовы на западе и в Киеве.
Многие из положений созвучны российским – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
Вчера, 18:43
 
В миреУкраинаКитайРоссияФархан ХакВладимир ПутинООН
 
 
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