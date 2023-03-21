ООН отреагировала на инициативу КНР по Украине
В ООН на фоне инициативы КНР по Украине заявили, что поощряют усилия любых стран
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
ООН, 21 мар – РИА Новости. ООН поощряет все усилия любых стран, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение президента России Владимира Путина о мирном плане Китая.
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"Для нас слишком мало времени прошло, чтобы давать оценки. Нам нужно больше деталей по поводу предложений. Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать все, что в их силах, для разрешения этого конфликта путем диалога. И если будет путь к миру с участием одной из этих стран, мы призываем ее продолжать прилагать усилия", - сказал Хак.
Ранее Путин заявил, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования, но тогда, когда к нему будут готовы на западе и в Киеве.