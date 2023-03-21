ООН отреагировала на инициативу КНР по Украине

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"Для нас слишком мало времени прошло, чтобы давать оценки. Нам нужно больше деталей по поводу предложений. Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать все, что в их силах, для разрешения этого конфликта путем диалога. И если будет путь к миру с участием одной из этих стран, мы призываем ее продолжать прилагать усилия", - сказал Хак.